Na początku Kamila Smogulecka była znana szerokiej publiczności z teledysku Donatana „My Słowianie”. Później kobieta w życiu publicznym korzystała z pseudonimu Luxuria Astaroth. Obecnie posługuje się imieniem Zusje i jest znana z tego, że przeprowadziła się z Polski do Rosji. Jej wyjazd wzbudził w wielu Polakach bardzo mieszane emocje ze względu na wojnę toczącą się w Ukrainie. Ostatnio celebrytka wystąpiła w rosyjskim show. Dała tam popis swoich umiejętności wokalnych.

Internauci byli dość zmieszani występem celebrytki Zusje w rosyjskim show. Jedni zachwycali się jej urodą, a inni pytali się, dlaczego zdecydowała się na przeprowadzkę do Rosji:

Oj, już nie brzmi tak dobrze,

Co ona tam robi?

Ona jest Polką w 100 procentach, ale przeprowadziła się do Moskwy, bo tam zyskała dużą popularność już przed przeprowadzką, wiec chyba lepiej jej tam rozwijać karierę,

Ale ma urodę! Dobrze mówi po rosyjsku,

Nie podoba mi się jej śpiew, ale wygląda ładnie — pisali internauci.

Dlaczego Zusje mieszka teraz w Rosji?

Zusje szeroką rozpoznawalność zyskała za sprawą występów w teledyskach Donatana oraz walkach we freak figtach. W połowie 2024 roku zdecydowała się na stałe przeprowadzić do Rosji, gdzie teraz rozwija karierę. Miała się zdecydować na ten krok, ponieważ chciała całkowicie zmienić swoje życie. Zusje chętnie dzieli się z internatami zdjęciami z kraju rządzonego przez Władimira Putina i chwali się miłością do tamtejszych tradycyjnych strojów ludowych oraz zwyczajów. Jej poglądy nie podobają się polskim internautom, którzy często ją krytykują w sieci.

A wy, co o tym wszystkim myślicie?

Dagmara Szewczyk nie czuła ciosów od ZUSJE. Zdradza, kiedy zaczęła panikować (WIDEO)