Doda chce obowiązkowej służby wojskowej. Wspomniała o… gejach i kobietach!
Podała ważny powód!
Doda ostatnio miała wiele powodów do świętowania. Jej koncerty cieszą się sporym uznaniem wśród fanów, a niedawno została nawet muzą znanej artystki — Julii Woronowicz. Wokalistka pojawiła się na wystawie poświęconej jej osobie i nie kryła z tego powodu zadowolenia. Udzieliła także wywiadu naszemu reporterowi, w którym wspomniała o trudnych czasach. Wprost wyjaśniła, co myśli o obowiązkowej służbie wojskowej. Nagle wspomniała o gejach i lesbijkach!
Doda zadała szyku na wernisażu. Obrazy inspirowane artystką!
Doda szczerze o wojsku. Zalecałaby gejom i kobietom!
Doda jest znana z kontrowersyjnych opinii i nie boi się zabierać głosu w ważnych sprawach. Ostatnio w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że jest zwolenniczką obowiązkowej służby wojskowej. Uważa, że kształtuje ona charakter i powinni z niej skorzystać nie tylko heteroseksualni mężczyźni, ale też geje i kobiety:
Uważam, że powinno to być absolutnie konieczne. W ogóle bez żadnego ataku. Nie wiem, ile trwa teraz służba wojskowa, ale uważam, że każdy mężczyzna bez względu na orientację, powinien odbyć taką służbę sam dla siebie. Żeby czuć się samodzielnym, żeby wiedzieć, jak pomóc komuś, innym. Jak się bić, bronić, jak przetrwać w nieznanej sytuacji, kryzysowej. Jak radzić sobie fizycznie i psychicznie — podsumowała Doda.
Później dodała, że jej zdaniem nie jest to zależne od tego, czy w Polsce będzie kryzys, czy pokój. Piosenkarka uważa, że wojsko uczy podstawowych umiejętności, które później przydają się ludziom w dorosłym życiu. Doda myśli, że czasy mediów społecznościowych zniszczyły trochę poczucie odpowiedzialności wśród młodych ludzi:
Męskość jest bardzo ważna. Nie zastąpi tego żaden TikTok ani żaden „know-how” na YouTube, czy Instagramie. Ta służba mogłaby trwać nawet krócej. Niech trwa 3-4 miesiące. Ale odosobnienie i taka nauka przetrwania jest bardzo ważna na całe życie. Mało tego, uważam, że kobiety też powinny to przejść — dodała piosenkarka.
Co myślicie o słowach piosenkarki? Zgadzacie się z nią?
Anonim | 19 września 2025
Każdy powinien to móc decydować o sobie! W szkolach powinni takich rzeczy uczyć, edukować jak przetrwać w razie W.
Anonim | 19 września 2025
To niech idzie, zapraszamy
benek | 19 września 2025
a wiele osob chce widziec kryminalistke za kratkami i tez moze podac powody