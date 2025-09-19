Doda ostatnio miała wiele powodów do świętowania. Jej koncerty cieszą się sporym uznaniem wśród fanów, a niedawno została nawet muzą znanej artystki — Julii Woronowicz. Wokalistka pojawiła się na wystawie poświęconej jej osobie i nie kryła z tego powodu zadowolenia. Udzieliła także wywiadu naszemu reporterowi, w którym wspomniała o trudnych czasach. Wprost wyjaśniła, co myśli o obowiązkowej służbie wojskowej. Nagle wspomniała o gejach i lesbijkach!

Doda zadała szyku na wernisażu. Obrazy inspirowane artystką!

Doda szczerze o wojsku. Zalecałaby gejom i kobietom!

Doda jest znana z kontrowersyjnych opinii i nie boi się zabierać głosu w ważnych sprawach. Ostatnio w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że jest zwolenniczką obowiązkowej służby wojskowej. Uważa, że kształtuje ona charakter i powinni z niej skorzystać nie tylko heteroseksualni mężczyźni, ale też geje i kobiety:

Uważam, że powinno to być absolutnie konieczne. W ogóle bez żadnego ataku. Nie wiem, ile trwa teraz służba wojskowa, ale uważam, że każdy mężczyzna bez względu na orientację, powinien odbyć taką służbę sam dla siebie. Żeby czuć się samodzielnym, żeby wiedzieć, jak pomóc komuś, innym. Jak się bić, bronić, jak przetrwać w nieznanej sytuacji, kryzysowej. Jak radzić sobie fizycznie i psychicznie — podsumowała Doda.

