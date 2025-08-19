Marianna Schreiber jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskim show-biznesie. Jej częste zmiany poglądów oraz partnerów według niektórych osób gryzą się z konserwatywnymi wartościami, które wyznaje. Celebrytka po rozstaniu z politykiem — Łukaszem Schreiberem była związana z Przemysławem Czarneckim. Teraz jest w związku z… politykiem Konfederacji — Piotrem Korczarowskim.

Marianna Schreiber uwielbia wzbudzać szum wokół własnej osoby. Świadczy o tym jej niedawne nagranie, na którym podzieliła się zaskakującym wyznaniem. Celebrytka zarzuciła byłemu mężowi, że zostawił ją, ponieważ poznał inną kobietę. Powiedziała też coś jeszcze…

Rozumiecie to, że mój były zostawił mnie dla innej kobiety, a ja go nie zostawiłam, gdy miał innego faceta — powiedziała na nagraniu Marianna Schreiber.

Czyżby celebrytka zasugerowała, że jej mąż prowadził podwójne życie? To zaskakujące wyznanie z pewnością wzbudzi sporo domysłów wśród internautów…

