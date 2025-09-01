Łukasz Schreiber po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu, a jego wybranką została Weronika Reiter. Ceremonia była utrzymywana w tajemnicy, ale szybko wywołała lawinę komentarzy. Najwięcej emocji wzbudziła suknia panny młodej, którą stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro porównała do „podróbki z Instagrama”.

W niedzielę, 31 sierpnia, Łukasz Schreiber ogłosił w mediach społecznościowych, że wziął ślub z Weroniką Reiter. To już trzeci ślub polityka Prawa i Sprawiedliwości, który zaledwie kilka miesięcy temu rozwiódł się z Marianną Schreiber.

Choć ceremonia nie była wcześniej zapowiadana, natychmiast stała się gorącym tematem w mediach i internecie.

Nie tylko polityczne kulisy tego wydarzenia przyciągnęły uwagę opinii publicznej. Równie szeroko komentowana była suknia Weroniki Reiter. Panna młoda postawiła na klasyczną biel, odkryte ramiona i obfity dół kreacji, a podczas weselnej zabawy zmieniła strój na krótszą sukienkę z piórami i perłami.

Ekspertka od mody, Ewa Rubasińska-Ianiro, nie była jednak zachwycona wyborem nowej żony Schreibera.

Tu mamy wszystko: suknię z Instagrama, dekolt z Instagrama, niemal jak u żony Bezosa, a całość inspirowana Kim Kardashian. Trendy są dziś proste: gorset i rękawki albo rękawiczki. Oryginalności tu jak na lekarstwo. Widzimy raczej podróbkę marzeń z Instagrama niż modową świeżość – oceniła.

Według stylistki największym minusem stylizacji był przytłaczający dół, który odebrał lekkość całej kreacji.

Grunt, żeby zdjęcie wyglądało efektownie- podsumowała.

Nie obyło się też bez komentarza ze strony Marianny Schreiber, byłej żony polityka, która ironicznie skwitowała nowy związek byłego męża.

Mój były mąż dziś strzelił hat-tricka. Wziął trzeci ślub. Ten reprezentant prawicowej partii politycznej ma duży ciąg na bramkę i jestem przekonana, że to nie jest ostatni raz, kiedy powiedział „tak” w urzędzie stanu cywilnego- napisała w sieci.

A Wy jak oceniacie kreacje żony Schreibera – hit czy kit?