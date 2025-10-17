Brytyjska rodzina królewska znów znalazła się w centrum uwagi. Książę Andrzej to syn królowej Elżbiety II i brat króla Karola III, który ogłosił, że dobrowolnie zrzeka się wszystkich swoich tytułów.

Książę Andrzej rezygnuje z tytułów

Decyzja to bezprecedensowy krok w historii monarchii. Jak ujawniono, Andrzej był pod coraz większą presją opinii publicznej i mediów z powodu swoich kontrowersyjnych powiązań z oskarżonym o przestępstwa seksualne Jeffreyem Epsteinem.

W oficjalnym oświadczeniu książę napisał:

Po rozmowach z królem oraz moją najbliższą i dalszą rodziną doszliśmy do wniosku, że ciągłe oskarżenia pod moim adresem odciągają uwagę od pracy Jego Wysokości i rodziny królewskiej. Postanowiłem, jak zawsze, że na pierwszym miejscu postawię obowiązek wobec rodziny i kraju.

Zgodnie z decyzją, Andrzej pozostanie księciem z urodzenia, ale nie będzie już księciem Yorku z tytułu, który odziedziczył po swojej matce, królowej Elżbiecie II. Stracił także prawo do używania tytułu Jego Królewskiej Wysokości i członkostwo w prestiżowym Orderze Podwiązki.

Jego była żona, Sarah Ferguson nie będzie już nazywana księżną Yorku, choć ich córki, czyli Beatrice i Eugenie zachowają swoje królewskie tytuły.

Czy to ostateczny koniec publicznego życia księcia Andrzeja, czy może dopiero początek kolejnego rozdziału królewskiej afery?

