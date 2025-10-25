To był czas, gdy Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel uchodzili za najbardziej zakochaną parę polskiego show-biznesu. Ich historia zaczęła się na parkiecie programu „Taniec z gwiazdami”, a zakończyła wielkim ślubem, który śledziła cała Polska. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że kilkanaście lat później ich drogi się rozejdą, a Kasia znów stanie na ślubnym kobiercu.

Kto pojawi się na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego? Wśród zaproszonych legendarne gwiazdy sportu

Po ślubie byli wzorem dla innych

Zaraz po ślubie Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel udzielili wspólnego wywiadu, w którym opowiedzieli o swoim małżeństwie, rodzicielstwie i codzienności z dala od blasku fleszy. Para, która poznała się na parkiecie programu tanecznego podkreślała, że ich przepis na udane życie we dwoje opiera się na zaufaniu, rozmowie i wzajemnym szacunku.

Każde z nas ma swoją przestrzeń, swoje pasje, ale też tę wspólną część życia – nasz dom i dzieci. To one wyznaczają rytm naszego tygodnia – mówił wówczas Marcin Hakiel.

Kasia dodawała, że najważniejsze jest dla nich, by dzieci czuły się kochane i wspierane: „Chcemy, żeby wiedziały, że zawsze mogą na nas liczyć. Dużo z nimi rozmawiamy, staramy się rozbudzać ich pasje i ciekawość świata” – tłumaczyła aktorka.

Małżonkowie wielokrotnie podkreślali, że jak w każdym związku, również im zdarzają się trudniejsze momenty. Jednak zamiast się poddawać, zawsze starali się naprawiać to, co wymagało naprawy.

Znana jest dokładna lokalizacja ślubu Kurzajewskiego i Cichopek. To spory kawałek od Warszawy

Aktorka przyznała , że jej pierwsza ciąża była dla niej wyjątkowo trudnym okresem, ale nie z powodu macierzyństwa, lecz ogromnej presji mediów:

Kiedy rodziłam Adasia, paparazzi dosłownie stali pod szpitalem. Czułam się osaczona. Nie było wtedy social mediów, więc nie mogłam pokazać swojej wersji historii, tylko byłam zdana na to, co wymyślą tabloidy – wspominała w rozmowie z Vivą.

W tamtym czasie aktorka podkreślała, że choć kocha dom i rodzinę, nie zamierza zatracić siebie. Kasia przyznawała, że gotowanie nigdy nie było jej pasją:

Nie jestem typową kurą domową. Już dawno napisałam książkę „Seksi mama”, w której przekonywałam, że każda kobieta powinna realizować się w tym, co daje jej satysfakcję. (…) Nie czerpię z tego przyjemności. Uważam, że ten czas lepiej poświęcić dzieciom – pojeździć na rowerze, pograć w piłkę czy po prostu razem się pośmiać. Gotuję, kiedy muszę, ale nie robię z tego życiowej misji. Dzieci czasem pytają, kto ugotował zupę – babcia czy ja – i zawsze odpowiadam, że babcia! – żartowała.

Kasia Cichopek otwarcie mówiła też o tym, jak wyglądała ich domowa codzienność. W rozmowie z Vivą aktorka przyznała również, że ogromnym wsparciem w domu był dla niej mąż:

Nie można być perfekcyjnym we wszystkim, bo można zwariować. Zależało mi, żeby dzieci jadły zdrowo, więc wybierałam szkoły i przedszkola, w których dbano o jakość jedzenia. W domu wspólne posiłki to raczej weekendowa tradycja – w tygodniu każdy żyje swoim rytmem. (…) Marcin to fantastyczny ojciec. Wozi, przywozi, ogarnia. Jak trzeba, uczesze Helence dwa kucyki. Daje nam poczucie bezpieczeństwa i równowagi. Jesteśmy partnerami i wymieniamy się obowiązkami, dopasowujemy do siebie, a nie rywalizujemy – mówiła z dumą.

Już jutro Kurzopki staną na ślubnym kobiercu, a jeszcze dzisiaj chałturzą!

Po latach dodała, że ich związek długo był budowany na solidnych fundamentach:

Jesteśmy razem od 14 lat, po ślubie 11. Walczymy nie tylko o siebie, ale też o przyszłość naszych dzieci. W życiu są wzloty i upadki, ale trzeba przez nie przechodzić razem.

Dziś oboje idą własnymi drogami. Są dojrzalsi, z innymi priorytetami i nowymi rozdziałami w sercu. Kasia ponownie znalazła szczęście u boku Macieja Kurzajewskiego, a Marcin skupia się na rodzinie i pasjach, które dają mu spełnienie.