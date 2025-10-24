Znana jest dokładna lokalizacja ślubu Kurzajewskiego i Cichopek. To spory kawałek od Warszawy
To będzie ślub, o którym długo nie zapomnimy.
O tym, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski planują ślub, plotkowano już od kliku miesięcy. Teraz stało się jasne para powie sobie „tak” już 25 października! Uroczystość ma mieć wyjątkowy charakter, ponieważ nie będzie na nim obecnych paparazzi. za to w otoczeniu przyrody i w towarzystwie bliskich przyjaciół.
Smaszcz wygadała się, co będzie robić w dniu ślubu Cichopek i Kurzajewskiego! Wzniesie toast?
Jak ustalił ,,Świat Gwiazd” na liście gości znaleźli się między innymi Apoloniusz Tajner, Mateusz Kusznierewicz i Monika Pyrek.
Z kolei ,,Pudelek” donosi, że para wybrała luksusowy hotel położony w otulinie Poleskiego Parku Narodowego. Cały obiekt został wynajęty na wyłączność, by zapewnić nowożeńcom i ich gościom pełną prywatność.
Cały hotel został zajęty przez parę młodą i poinformowano, że trwać tam będzie impreza zamknięta. Drugi dzień goście spędzą natomiast w pobliskim skansenie, gdzie przygotowana ma być biesiada – zdradził informator portalu.
Wyciekło zaproszenie na ślub Cichopek i Kurzajewskiego! To będzie huczna impreza
Hotel ma w swojej ofercie aż 58 pokoi, pięć apartamentów i ogromny ogród, który idealnie sprawdzi się jako tło do zdjęć ze ślubu. Dla gości przygotowano także regionalne menu i tradycyjne potrawy, które mają zachwycić najbardziej wymagające podniebienia.
Znamy wszystkie szczegóły ws. ślubu Kurzopków. Jedna rzecz jest mocno zastanawiająca…
Zaślepiony | 24 października 2025
Kurzajewski przez te wyrachowana cichopek spadł do rangi podrzędnego celebryty, któremu kochanka robi focie z miotła tudzież gdyvsa ufajdani błotem,ona zrobi wsxystko by zarobić na tum szumie wokół nich, nie ma honoru, panna nikt awansowała rozbijając małżeństwo kurzaja, z drewnianej niby aktorki stała sue celebrytka i wykorzysta te 5 minut szumu i zarobi. A kurzaj śmieszny starszy dał sie złapać na te naleśniki ze znanego dziennikarza stał sie nikim. Szkoda.
Deszcz | 24 października 2025
Niech leje
Nie da sie lubić ta kuduplawa | 24 października 2025
Ona bezguście lans lans na tym
Dziadku
Anonim | 24 października 2025
W dup..ie mam ślub pary zdrajcow.
Ewa | 25 października 2025
Trzeba przyznać, że masz pojemną tę „jamę”.