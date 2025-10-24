O tym, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski planują ślub, plotkowano już od kliku miesięcy. Teraz stało się jasne para powie sobie „tak” już 25 października! Uroczystość ma mieć wyjątkowy charakter, ponieważ nie będzie na nim obecnych paparazzi. za to w otoczeniu przyrody i w towarzystwie bliskich przyjaciół.

Jak ustalił ,,Świat Gwiazd” na liście gości znaleźli się między innymi Apoloniusz Tajner, Mateusz Kusznierewicz i Monika Pyrek.

Z kolei ,,Pudelek” donosi, że para wybrała luksusowy hotel położony w otulinie Poleskiego Parku Narodowego. Cały obiekt został wynajęty na wyłączność, by zapewnić nowożeńcom i ich gościom pełną prywatność.

Cały hotel został zajęty przez parę młodą i poinformowano, że trwać tam będzie impreza zamknięta. Drugi dzień goście spędzą natomiast w pobliskim skansenie, gdzie przygotowana ma być biesiada – zdradził informator portalu.

Hotel ma w swojej ofercie aż 58 pokoi, pięć apartamentów i ogromny ogród, który idealnie sprawdzi się jako tło do zdjęć ze ślubu. Dla gości przygotowano także regionalne menu i tradycyjne potrawy, które mają zachwycić najbardziej wymagające podniebienia.

