Tak zachowuje się Cichopek po ślubie z Kurzajewskim. Roznerski ujawnił
Tak zachowuje się po ślubie!
Ceremonia ślubna Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego była jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy w polskim show-biznesie. Jej echo wciąż nie cichnie. Teraz Mikołaj Roznerski wyjawił, jak po ślubie zachowuje się Cichopek.
Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego
Dzień 25 października 2025 roku oficjalnie przeszedł do historii polskiego show-biznesu jako data ślubu jednej z najpopularniejszych par telewizyjnych: Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Uroczystość, która odbyła się w jednej z warszawskich świątyń, zaskoczyła kameralnym i wyważonym charakterem. Zamiast medialnego szumu, aktorka i prezenter postawili na klasykę, intymność i komfort zgromadzonych gości – wyłącznie rodziny, najbliższych przyjaciół oraz zaufanych współpracowników.
Katarzyna Cichopek zachwyciła prostotą, wybierając elegancką, minimalistyczną suknię ślubną, która doskonale komponowała się z jej ekranowym wizerunkiem. Kurzajewski dopełnił całości w klasycznym, nienagannym garniturze. Zarówno sama ceremonia, jak i następujące po niej przyjęcie weselne, przebiegły w atmosferze dyskrecji.
Zrezygnowano ze spektakularnych pokazów na rzecz tradycyjnych elementów, takich jak wzruszające toasty i obowiązkowy pierwszy taniec. To wydarzenie potwierdziło, że gwiazdy polskiego formatu są w stanie skutecznie oddzielić życie zawodowe od prywatnego, celebrując ważne momenty w gronie najbliższych, z dala od fleszy i nadmiernego rozgłosu.
Roznerski o zachowaniu Cichopek po ślubie
Mikołaj Roznerski na premierze filmu „Uwierz w Mikołaja 2” udzielił nam wywiadu. Opowiedział w nim, jak wyglądały pierwsze chwile Kasi Cichopek po powrocie do pracy.
Widziałem Kasię w pracy. Była przeszczęśliwa, uśmiechnięta. Uściskałem ją, życzyłem wszystkiego dobrego na nowej drodze życia i wspaniale, że jest szczęśliwa – mówi nam Mikołaj.
Mikołaj Roznerski został również zapytany o stylizacje ślubne Kasi Cichopek. Przyznał, że niezbyt zna się na damskiej modzie, ale jest pewien, że Kasie w każdej ze ślubnych kreacji wyglądała fantastycznie.
Ja się nie znam na sukienkach, ale Kasia jest przepiękną kobietą i w co byś jej nie ubrał to by wyglądała przepięknie – dodał Roznerski.
Aktor stwierdził również, że Cichopek zawsze zaraża pozytywną energią. Zarówno przed, jak i po ślubie to się nie zmieniło, a serialowa koleżanka nadal tryska optymizmem.
Kasia zawsze jest bardzo uśmiechniętą osobą i bardzo empatyczną dla swoich kolegów i w ogóle sympatyczna do świata, więc jak ją spotkałem, to ja się ucieszyłem, że mogę ją uścisnąć i jej życzyć wszystkiego najlepszego – wspomniał.
