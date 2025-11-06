Ceremonia ślubna Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego była jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy w polskim show-biznesie. Jej echo wciąż nie cichnie. Teraz Mikołaj Roznerski wyjawił, jak po ślubie zachowuje się Cichopek.

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Dzień 25 października 2025 roku oficjalnie przeszedł do historii polskiego show-biznesu jako data ślubu jednej z najpopularniejszych par telewizyjnych: Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Uroczystość, która odbyła się w jednej z warszawskich świątyń, zaskoczyła kameralnym i wyważonym charakterem. Zamiast medialnego szumu, aktorka i prezenter postawili na klasykę, intymność i komfort zgromadzonych gości – wyłącznie rodziny, najbliższych przyjaciół oraz zaufanych współpracowników.

Katarzyna Cichopek zachwyciła prostotą, wybierając elegancką, minimalistyczną suknię ślubną, która doskonale komponowała się z jej ekranowym wizerunkiem. Kurzajewski dopełnił całości w klasycznym, nienagannym garniturze. Zarówno sama ceremonia, jak i następujące po niej przyjęcie weselne, przebiegły w atmosferze dyskrecji.

Zrezygnowano ze spektakularnych pokazów na rzecz tradycyjnych elementów, takich jak wzruszające toasty i obowiązkowy pierwszy taniec. To wydarzenie potwierdziło, że gwiazdy polskiego formatu są w stanie skutecznie oddzielić życie zawodowe od prywatnego, celebrując ważne momenty w gronie najbliższych, z dala od fleszy i nadmiernego rozgłosu.

Kurzajewski pokłócił się ze starszym synem? Wypłynęło po ślubie z Cichopek. Przykre