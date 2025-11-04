Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzili swój związek 7 października 2022 roku. Para wzięła ślub 25 października 2025 roku. Ich ślub wywołał w ludziach sporo emocji. Jedni zwrócili uwagę na kreacje ślubne nowożeńców i mocno je skrytykowali. Innym nie podobała się cekinowa ścianka ślubna, na której tle goście robili sobie zdjęcia. Anna Mucha także zabrała głos w sprawie i wymownie skomentowała suknię ślubną Katarzyny Cichopek.

Anna Mucha wymownie oceniła kreację ślubną Katarzyny Cichopek. Była bardzo szczera!

Anna Mucha od lat przyjaźni się z Katarzyną Cichopek. Panie poznały się jeszcze za czasów nastoletnich w serialu „M jak Miłość”. Niestety, ale z różnych powodów Anna Mucha nie mogła pojawić się na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Jednak w rozmowie z „Faktem” wymownie oceniła kreację panny młodej:

To był najszczęśliwszy dzień w życiu Kaśki w skali różnych momentów. Bardzo jej kibicuję. Jestem przekonana, że nawet jakby szła w worku jutowym alejką, to wiem, że byłaby szczęśliwa. Wiem też, że ma przy sobie nie tylko wspaniałego mężczyznę, ale także projektantkę — Violę Piekut, której kiecek nie musi ciąć — podsumowała Anna Mucha.

