Taylor Swift i Travis Kelce niedawno ogłosili zaręczyny, a ich romantyczny post natychmiast obiegł światowe media. Teraz zagraniczne źródła donoszą, że piosenkarka planuje kolejny, jeszcze większy krok- macierzyństwo. „Zdaje sobie sprawę, że czas nie stoi w miejscu, więc chce zmienić swoje priorytety”- ujawnia informator.

Taylor Swift i Travis Kelce niedawno ogłosili zaręczyny, a teraz pojawiły się kolejne rewelacje na temat ich przyszłości. Informator „The Mirror” zdradza, że piosenkarka zmieniła swoje priorytety i coraz poważniej myśli o macierzyństwie.

Chciałaby mieć trochę wolnego czasu, żeby skupić się na byciu Taylor mamą, a nie megagwiazdą- czytamy.

Para ogłosiła zaręczyny w mediach społecznościowych żartobliwym wpisem: „Wasza nauczycielka angielskiego i wasz nauczyciel WF-u biorą ślub”.

Od tamtej chwili fani zasypują sieć spekulacjami na temat daty i miejsca ceremonii. Ale według źródeł bliskich parze, w życiu artystki najważniejsze stało się już coś innego, a mianowicie marzenie o założeniu rodziny.

Po tym wszystkim, co osiągnęła, z radością zmienia swoje priorytety. Jest teraz bardziej gotowa na dziecko- twierdzi informator.

Taylor doskonale zdaje sobie sprawę z wieku i tego, że jeśli razem z Travisem chcą mieć większą rodzinę, powinni podjąć decyzję w najbliższym czasie.

Warto przypomnieć, że gwiazda od dawna zdradzała, iż temat rodziny jest jej bardzo bliski. Podczas występu w podcaście „New Heights” z bratem Travisa, Jasonem Kelcem, wspominała, że sama projektuje ubranka dla dzieci i wielokrotnie przygotowywała ręcznie robione prezenty dla córek Katy Perry, Gigi Hadid czy Blake Lively.

Jeszcze kilka lat temu artystka otwarcie mówiła, że marzy o gromadce dzieci: „Chcę mieć minimum czwórkę. Sama myśl, że mogłabym włożyć wszystko, co mam, w drugą osobę, zawsze mnie zadziwiała”- wyznała.