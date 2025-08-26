times-dark
Kozaczek
Taylor Swift ZARĘCZONA! Pokazała ujęcia z oświadczyn i pokaźny pierścień (FOTO)

Piosenkarka już zapowiada ślub...

/ 26.08.2025 /
źródło Instagram/taylorswift

Taylor Swift i Travis Kelce zaręczyli się!

Taylor Swift w końcu potwierdziła plotki i spekulacje, które krążyły od tygodni na temat jej statusu. Jak się okazuje, piosenkarka i jej ukochany Travis Kelce zostali świeżo upieczonym narzeczeństwem!

źródło Instagram/taylorswift

Taylor Swift i Travis Kelce zaręczyli się!

Swift o zaręczynach poinformowała za pośrednictwem social mediów, publikując romantyczne ujęcia z oświadczyn, które miały miejsce w ogrodzie. Pod zdjęciami artystka dodała zabawny wpis: „Wasza nauczycielka angielskiego i nauczyciel WF-u biorą ślub” 

źródło Instagram/taylorswift

Taylor Swift i Travis Kelce zaręczyli się!

Nie zabrało również fotki pokaźnego pierścienia z ogromnym kamieniem, który robi wrażenie.

źródło Instagram/taylorswift

Taylor Swift i Travis Kelce zaręczyli się!

Podczas zaręczyn, które odbyły się w przepięknej scenerii pośród kwiatów nie zabrakło łez wzruszenia, przytuleń czy pocałunków.

źródło Instagram/taylorswift

Taylor Swift i Travis Kelce zaręczyli się!

Warto wspomnieć, że Taylor Swift i Travis Kelce poznali się, w dość nietypowy sposób. Sportowiec próbował wręczyć wokalistce bransoletkę z numerem telefonu podczas jej koncertu w Kansas City w ramach trasy Eras Tour w lipcu 2023 roku. Niedługo po tym zaczęli się spotykać, a ich związek został potwierdzony we wrześniu 2023 roku. Od tamtej pory uchodzą za jedną z najgorętszych par w show-biznesie.

