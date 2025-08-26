Taylor Swift ZARĘCZONA! Pokazała ujęcia z oświadczyn i pokaźny pierścień (FOTO)

Taylor Swift i Travis Kelce zaręczyli się!

Warto wspomnieć, że Taylor Swift i Travis Kelce poznali się, w dość nietypowy sposób. Sportowiec próbował wręczyć wokalistce bransoletkę z numerem telefonu podczas jej koncertu w Kansas City w ramach trasy Eras Tour w lipcu 2023 roku. Niedługo po tym zaczęli się spotykać, a ich związek został potwierdzony we wrześniu 2023 roku. Od tamtej pory uchodzą za jedną z najgorętszych par w show-biznesie.