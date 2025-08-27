Były prezydent USA, który jeszcze niedawno nie szczędził Taylor Swift gorzkich słów, teraz zaskoczył komentarzem na temat jej świeżych zaręczyn z Travisem Kelce. Czyżby chciał zażegnać konflikt?

O reakcji Trumpa na zaręczyny Taylor Swift mówi cały świat. Tak nazwał ją i jej narzeczonego

Taylor Swift i Travis Kelce oficjalnie potwierdzili zaręczyny, publikując romantyczne zdjęcia z chwili, w której futbolista poprosił piosenkarkę o rękę. Pokaźny pierścionek, kwiaty i bajkowa sceneria… Wszystko wyglądało jak z filmu. Fani na całym świecie nie kryją zachwytu, a gratulacje posypały się nie tylko od znajomych gwiazd, ale i… Donalda Trumpa.

To właśnie reakcja byłego prezydenta USA wzbudziła największe emocje. Jeszcze niedawno polityk nie krył swojej niechęci do piosenkarki, a teraz postanowił zabrać głos w sprawie jej wielkiego dnia. I zrobił to w sposób, którego nikt się nie spodziewał.

Relacja piosenkarki i sportowca od samego początku budziła ogromne zainteresowanie. On- gwiazda NFL, ona- jedna z największych ikon muzyki na świecie. Od koncertów, na których Travis pojawiał się w loży, po jego podcast, w którym wspominał o pierwszych próbach kontaktu, fani obserwowali rozwój tej historii z zapartym tchem. Teraz para zdecydowała się na kolejny krok, a ich ślub zapowiada się na jedno z największych wydarzeń show-biznesowych tej dekady.

Donald Trump, który w ubiegłym roku otwarcie pisał, że ,,nienawidzi” Taylor Swift i ironizował na temat jej urody, teraz nagle zmienił ton. Zapytany przez dziennikarzy, powiedział:

Cóż, życzę im dużo szczęścia. Myślę, że on jest świetnym graczem, że jest świetnym chłopakiem. Myślę, że ona jest wspaniałą osobą, więc życzę im dużo szczęścia.

Słowa te wywołały niemałe poruszenie. Jedni twierdzą, że Trump rzeczywiście postanowił zakopać topór wojenny, inni zwracają uwagę na jego cyniczny uśmiech i śmiechy, które rozległy się po sali.

Jak myślicie- szczere życzenia czy kolejna polityczna zagrywka ze strony Trumpa?