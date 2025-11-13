Rafał Grabias był niegdyś jedną z najpopularniejszych postaci w „Królowych życia”. Występował tam u boku ukochanego Gabriela Seweryna, który zmarł nagle dwa lata temu. Co teraz dzieje się u celebryty?

Kim jest Rafał Grabias?

Rafał Grabias to celebryta i influencer znany przede wszystkim z udziału w popularnym reality show TTV „Królowe życia”. To tam przez kilka sezonów występował ze swoim ówczesnym partnerem, Gabrielem Sewerynem. Niestety ciosem dla Grabiasa było odejście byłego ukochanego w 2023 roku.

Z zawodu i pasji jest modelem oraz ogrodnikiem. Prowadzi nawet kanał na YouTube „Ciotka na działce”, a po odejściu z telewizji skupił się na spokojniejszym życiu, blisko natury. Wystąpił również epizodycznie jako projektant mody w filmie „365 dni”.

Rafał Grabias zapozował w sukience

Po okresie ciszy i usunięcia się z życia publicznego, w tym również z mediów społecznościowych, Rafał Grabias powrócił z zaskakującym wpisem. Internauci spekulują, że gwiazdor programu „Królowe życia” wciąż przechodzi trudny czas po śmierci swojego byłego partnera, Gabriela Seweryna.

Kilka miesięcy temu na jego profilu pojawiło się wideo, które wywołało duże poruszenie. Grabias wystąpił w nim boso, w białej sukni na ramiączkach, z kapeluszem o szerokim rondzie na głowie i bukietem kwiatów w rękach. Pod tym materiałem wideo zamieścił następujący opis:

Parada równości – wersja wiejska.

Internauci grzmią na widok Grabiasa

Mimo tego, że wpis pojawił się już dobrych kilka miesięcy temu, internauci wciąż komentują nagranie. Wzbudza ono ogromne emocje. Wielu zarzuca mu obrazę wobec kobiet. Znaleźli się również tacy, którzy stanęli w jego obronie.

Ale jajca,

Baba z brodą.

Profanacja kobiety.

Wariactwo w pełnej krasie…i do tego podkład muzyczny…szok. Nikt nie zastanawiał się, że obrażacie kobiety!!!!!!

No cóż.. zdjęcie mówi samo za siebie…tragedia i wariactwo. Proszę nie obrażać kobiet, bo my kobiety nie nosimy zarostu, a między nimi mamy to co mamy – czytamy.

