Rafał Grabias po rozstaniu wciąż KOCHAŁ Gabriela Seweryna?! Opublikował wymowny cytat

Rafał Grabias w połowie marca zeszłego roku zabrał głos po nagłej śmierci wieloletniego partnera — Gabriela Seweryna. Mężczyzna przyznał, że już na zawsze będzie czule wspominał ukochanego mimo faktu, że ich związek nie przetrwał próby czasu:

Ja go wspominam jako bardzo fajnego człowieka, jako bardzo fajnego partnera. Owszem, nie wyszło nam w życiu, ale to często ludziom nie wychodzi i nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, więc ja bym tutaj się nie doszukiwał czegoś nadzwyczajnego. Po prostu ludzie się rozchodzą, małżeństwa się rozchodzą, więc to naturalna rzecz – powiedział Rafał Grabias w rozmowie z Kozaczkiem.