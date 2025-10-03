Śmierć Jacka Wójcika wstrząsnęła światem polskiego show-biznesu. Uwielbiany bohater „Królowych życia” zmarł w wieku 55 lat, a jego odejście opłakują fani i przyjaciele. Teraz jednak w centrum uwagi znalazł się szczegół, który ujawnił nekrolog. Zamiast mowy o synu, pojawiło się określenie dzieci. Czy to oznacza, że Jacek Wójcik miał więcej potomstwa, niż sądzono?

Jacek nie chciał Dagmary na swoim pogrzebie! „Jeszcze godzinę przed śmiercią, prosił żeby nie przychodziła…”

Nekrolog Jacka Wójcika zaskoczył fanów. Tajemnicze „dzieci” zamiast „syna”… O czym milczał gwiazdor?

W środowy wieczór Dagmara Kaźmierska przekazała wiadomość, która wstrząsnęła fanami – Jacek Wójcik, znany jako niezastąpiony towarzysz gwiazdy „Królowych życia”, nie żyje. Jego śmierć poruszyła setki tysięcy osób, a media społecznościowe natychmiast zalała fala wspomnień i kondolencji.

Wiadomo, kto widział Jacka Wójcika jako ostatni! Laluna zdradziła całą prawdę o jego śmierci

Stacja TTV poinformowała, że pogrzeb odbędzie się 4 października w Kłodzku. Jak zdradziła Edyta Nowak-Nawara, Jacek chciał, by tego dnia towarzyszyły mu tłumy.

Chciał, aby jego pogrzeb był pełen ludzi, którzy chcą go pożegnać – powiedziała w rozmowie z „Faktem”.

Jednak oprócz wzruszających pożegnań uwagę zwrócił też jeden, zaskakujący szczegół. Na nekrologu pojawiła się bowiem wzmianka o „dziećiach”, a nie jak dotąd powszechnie wiadomo, o synu Piotrze, którego Jacek pokazywał w sieci. To natychmiast wywołało falę spekulacji. Czy gwiazdor rzeczywiście miał więcej potomstwa, o którym nigdy nie mówił publicznie?

Niektórzy znajomi artysty sugerują, że Wójcik celowo chronił swoją prywatność i rodzinę przed blaskiem fleszy. Inni dodają, że w przeszłości wspominał, iż „rodzina jest dla niego największym skarbem”, ale nigdy nie rozwijał tego tematu.

Pogrzeb Jacka Wójcika z „Królowych życia”. Edzia ujawnia szczegóły: „On by tego chciał”

Dziś, gdy wspominamy jego postać, szczegóły z życia prywatnego nabierają nowego znaczenia. Za postacią wesołego bohatera TTV kryło się bowiem znacznie więcej, niż przypuszczali nawet najwierniejsi fani