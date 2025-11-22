Pogrzeb żony Przemysława Babiarza. Dziennikarz zabrał głos podczas pochówku ukochanej żony. Wiadomo, co powiedział nad jej grobem.

Żona Przemysława Babiarza nie żyje

Marzena Babiarz zmarła 19 listopada 2025 roku. To był ogromny cios dla Przemysława Babiarza. Żona dziennikarza przez długi czas zmagała się z chorobą, o której rzadko mówiła publicznie. Telewizja Polska potwierdziła jej odejście, przesyłając rodzinie kondolencje i przypominając o jej ogromnej roli w życiu komentatora.

Po śmierci Marzeny Babiarz głos zabrała m.in. Anna Popek, która wspominała swoje spotkania z małżonką prezentera. Przemysław Babiarz poznał swoją przyszłą żonę w niecodziennych okolicznościach — na targach spożywczych. Jej stoisko stało wówczas niedaleko jego.

I tak to się zaczęło. Ślub wzięliśmy po roku znajomości — mówił w magazynie „Viva!”.

Małżeństwo trwało 27 lat. Wspólnie wychowywali córkę Luisę, a Babiarz wielokrotnie podkreślał, jak silna więź ich łączyła. W jednym z wywiadów podkreślał:

Małżonkowie mogą mieć różne charaktery […], ale to można pogodzić, jeśli jest wspólna płaszczyzna wartości. To kobieta [Marzena – przyp. red.] na całe życie. Gdyby jej kiedyś zabrakło, nie szukałbym żadnej innej.

Marzena była drugą żoną Przemysława Babiarza, a z poprzedniego małżeństwa dziennikarz ma syna Szymona.

Pogrzeb Marzeny Babiarz

Choć Przemysław Babiarz od lat związany był zawodowo z Warszawą, rodzina zdecydowała, że pogrzeb odbędzie się w Przemyślu, mieście jego pochodzenia. Informacje potwierdził Dom Pogrzebowy Hades, który w rozmowie z „Faktem” przekazał pełny plan uroczystości.

Modlitwa różańcowa rozpoczęła się 22 listopada o godzinie 12.30 w kościele pw. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara na Monte Cassino w Przemyślu. O 13.00 odprawiono mszę świętą żałobną, po której trumna została przewieziona na miejscowy Cmentarz Główny. Kondukt żałobny ustawił się przy bramie cmentarza wojskowego, gdzie uczestnicy czekali na tych, którzy dotarli z kościoła. Następnie wspólnie ruszono alejką w stronę rodzinnego grobowca.

Co Przemysław Babiarz powiedział na pogrzebie żony?

Ostatnie pożegnanie Marzeny Babiarz rozpoczęło się punktualnie. W kościele nie zabrakło przejmującego kazania, które wygłosił kapłan nad trumną z ciałem zmarłej.

Wspominając Marzenę, nie patrzymy do trumny ani do grobowca. Jej dusza jest u Boga. Święty Paweł podpowiada nam w liście do Filipian, że nasza dusza jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Jezusa Chrystusa […] Nasza siostra Marzena należała do Pana i nie żyła tylko dla siebie – mówił.

Podczas pogrzebu przemawiał także Przemysław Babiarz.

Bardzo serdecznie dziękuję za tę ofiarę mszy świętej. Kościół święty przez wasze ręce daje nam szczególne nadzieje, że nasze życie nie kończy się, ale się zmienia. Dziękuję za tak liczne uczestnictwo. Chciałbym też podziękować wszystkim zgromadzonym – rodzinie, przyjaciołom. Geografia tych, którzy przyjechali na mszę świętą i uroczystości pogrzebowe, jest naprawdę ogromna – od Wysp Brytyjskich, Paryża, Warszawy, Krakowa, Bochni, Mazur, Szczecina, aż po nasz Przemyśl, który okazał się tak gościnny – dziękował zebranym.

