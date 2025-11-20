Panu Przemysławowi Babiarzowi, wybitnemu dziennikarzowi i Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla, wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony składają Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Kowalski — czytamy na stronie na Facebooku.

Informacja o śmierci Marzeny Babiarz pojawiła się w mediach 19 listopada. Została opublikowana na stronie miasta Przemyśl, z którego pochodzi dziennikarz — Przemysław babiarz. Ukochana żona komentatora sportowego mierzyła się problemami zdrowotnymi, ale nie wiadomo konkretnie, na co chorowała:

Przemysław Babiarz jest bardzo cenionym przez widzów komentatorem sportowym i dziennikarzem. Mężczyzna mierzy się aktualnie z ogromną stratą, ponieważ zmarła jego żona — Marzena. Wiadomo jedynie tyle, że kobieta miała problemy zdrowotne, ale nie podano jeszcze do opinii publicznej przyczyny śmierci. Mało kto wie, że zanim poznał żonę, to miał już na swoim koncie rozwód kościelny. Poznaj szczegóły jego miłosnej relacji.

Przemysław Babiarz ma za sobą rozwód kościelny. To później związał się z Marzeną Babiarz

Dziennikarz TVP dorastał w Przemyślu, a po maturze wybrał się na studia do Krakowa. Ukończył w 1989 roku Wydział Aktorski PWST, po czym przeniósł się do Gdańska, gdzie przez kolejne trzy lata występował na scenie Teatru Wybrzeże. Życie prywatne pokrzyżowało mu jednak zawodowe plany – po rozstaniu z pierwszą żoną zrezygnował z pracy w teatrze i wyjechał do Warszawy.

To tam zaczął swoją przygodę z dziennikarstwem sportowym. Podczas prowadzenia targów spożywczych spotkał Marzenę, która okazała się miłością jego życia. Tak w jednym z wywiadów dla „Vivy” wspominał, jak wyglądały początki ich związku:

Jej stoisko znajdowało się niedaleko mojego. I tak to się zaczęło — podkreślił Przemysław Babiarz.

Babiarz dostał unieważnienie małżeństwa i związał się z drugą żoną. „Mamy ten sam system wartości”

Przemysław Babiarz wniósł wniosek o unieważnienie małżeństwa. Po pozytywnym rozpatrzeniu otrzymał tzw. rozwód kościelny i mógł wziąć ślub z drugą żoną — Marzeną Babiarz, który odbył się w czerwcu 1998 roku. Prezenter telewizyjny od razu czuł, że to jest miłość na całe życie. Tak opowiadał o swojej żonie w jednym z wywiadów: