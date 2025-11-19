Joanna Opozda wróciła do jednego z najbardziej bolesnych momentów w swoim życiu. W najnowszej rozmowie aktorka opowiedziała, co czuje kobieta, która tuż przed porodem dowiaduje się o zdradzie i jak druzgocące były tego konsekwencje. Jej wyznanie jest mocne, emocjonalne i pokazuje, jak wygląda prawdziwa walka o spokój, gdy świat rozsypuje się na kawałki.

Opozda ujawniła, co przeżyła tuż przed porodem

Joanna Opozda do dziś nie ukrywa, że okres ciąży był dla niej nie tylko czasem oczekiwania na syna, ale także najbardziej burzliwym etapem życia. W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem dla „Świata Gwiazd” aktorka po raz pierwszy tak szczerze opisała emocje, które uderzają w kobietę, gdy w zaawansowanej ciąży odkrywa zdradę partnera.

Choć Opozda nie wchodziła w szczegóły, nie ukrywała, że poczuła moment, w którym jej dotychczasowe życie rozsypało się jak domek z kart. Wyznała, że zdrada, niezależnie od wieku, płci czy okoliczności, jest doświadczeniem, które zostawia po sobie ogromną ranę.

Co czuje kobieta, gdy w 9. miesiącu ciąży dowiaduje się o zdradzie?

Aktorka opowiedziała też, jak silnie reagowało jej ciało. Wspomniała, że przez hormony i stres stała się wyjątkowo wrażliwa – czasem potrafiła rozpłakać się nawet przy czytaniu dziecięcej książki. Podkreśliła, że wiele przyszłych mam doświadcza podobnych emocjonalnych fal, ale u niej były one spotęgowane nagłym kryzysem.

Najtrudniejsze okazało się jednak poczucie winy. Opozda przyznała, że bała się, iż każdy jej stres, każdy skok nerwów odbije się na zdrowiu syna. Wiedziała, że musi „trzymać się w ryzach”, choć w środku czuła się jak osoba, która walczy o oddech.

Byłam świadoma, że to, co przeżywam, czuje też moje dziecko. A żadna kobieta, zwłaszcza w ciąży, nie powinna być wystawiana na takie emocje – podkreśliła.

Aktorka zwróciła uwagę na coś jeszcze: kobiety w ciąży powinny być chronione przed stresem, bo to, co odczuwają, realnie wpływa na nienarodzone dziecko. Jej słowa wybrzmiały jak apel i gorzka refleksja po własnych doświadczeniach.

Choć Opozda nie padła wprost nazwisko Antoniego Królikowskiego, kontekst rozmowy był dla wielu jednoznaczny. Jej wyznanie ponownie rozpaliło dyskusję o tym, jak wyglądała kulisowa historia pary i jak ogromne emocjonalne obciążenie spadło wtedy na aktorkę.