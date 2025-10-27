Odpadnięcie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza z „Tańca z Gwiazdami” wstrząsnęło widzami. Mało kto spodziewał się, że jedna z najbardziej komentowanych par tej edycji pożegna się z programem już teraz. Tymczasem w sprawę wmieszała się Joanna Opozda, której reakcja na krążący po sieci mem nie spodobała się internautom. W komentarzach szybko wybuchła gorąca dyskusja.

Agnieszka Kaczorowska padła klątwą niebieskiej sukienki. Roxie Węgiel też to spotkało!

Po odpadnięciu Kaczorowskiej głos zabrała Opozda. Nie wszyscy zrozumieli jej żart

Siódmy odcinek „Tańca z Gwiazdami” przyniósł ogromne emocje. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, uznawani za jednych z faworytów do Kryształowej Kuli, niespodziewanie odpadli z programu. Widzowie nie kryli zaskoczenia, podobnie jak sami uczestnicy.

Na pożegnanie Kaczorowska wygłosiła emocjonalne przemówienie, które poruszyło niejednego fana.

Daliśmy radę, przetrwaliśmy i bardzo ci gratuluję za cały postęp, który zrobiłeś. Tańczysz lepiej niż niejedna osoba tutaj. Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do domu i schować się (…) – mówiła wyraźnie wzruszona aktorka.

Mimo szczerych słów i łez, w sieci błyskawicznie zaczęły krążyć memy i żartobliwe posty odnoszące się do ich pożegnania. Jeden z nich, opublikowany przez Vogue Poland, przedstawiający taneczny pocałunek pary z podpisem „Ich ostatni pocałunek w tym programie…”, zdobył szczególną popularność.

Agnieszka Kaczorowska zabrała głos po pożegnaniu z „TzG”! „Staje w kontrze do hejtu”