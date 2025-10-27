Opozda skomentowała odpadnięcie Kaczorowskiej z „TzG”. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki
Jej komentarz pod memem o Kaczorowskiej i Rogacewiczu wywołał prawdziwą burzę.
Odpadnięcie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza z „Tańca z Gwiazdami” wstrząsnęło widzami. Mało kto spodziewał się, że jedna z najbardziej komentowanych par tej edycji pożegna się z programem już teraz. Tymczasem w sprawę wmieszała się Joanna Opozda, której reakcja na krążący po sieci mem nie spodobała się internautom. W komentarzach szybko wybuchła gorąca dyskusja.
Agnieszka Kaczorowska padła klątwą niebieskiej sukienki. Roxie Węgiel też to spotkało!
Po odpadnięciu Kaczorowskiej głos zabrała Opozda. Nie wszyscy zrozumieli jej żart
Siódmy odcinek „Tańca z Gwiazdami” przyniósł ogromne emocje. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, uznawani za jednych z faworytów do Kryształowej Kuli, niespodziewanie odpadli z programu. Widzowie nie kryli zaskoczenia, podobnie jak sami uczestnicy.
Na pożegnanie Kaczorowska wygłosiła emocjonalne przemówienie, które poruszyło niejednego fana.
Daliśmy radę, przetrwaliśmy i bardzo ci gratuluję za cały postęp, który zrobiłeś. Tańczysz lepiej niż niejedna osoba tutaj. Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do domu i schować się (…) – mówiła wyraźnie wzruszona aktorka.
Mimo szczerych słów i łez, w sieci błyskawicznie zaczęły krążyć memy i żartobliwe posty odnoszące się do ich pożegnania. Jeden z nich, opublikowany przez Vogue Poland, przedstawiający taneczny pocałunek pary z podpisem „Ich ostatni pocałunek w tym programie…”, zdobył szczególną popularność.
Agnieszka Kaczorowska zabrała głos po pożegnaniu z „TzG”! „Staje w kontrze do hejtu”
Co ciekawe, na ten post zareagowała sama Joanna Opozda. Aktorka zostawiła w komentarzu płaczącą ze śmiechu emotikonę, która jednoznacznie wskazywała, że cała sytuacja mocno ją rozbawiła.
To nie spodobało się internautom, zwłaszcza fanom Kaczorowskiej i Rogacewicza.
Opozda śmieszkuje, bo też by tak chciała, ale nikt jej całować nie chce – napisała jedna z użytkowniczek.
Joanna Opozda nie pozostała jednak dłużna i odpowiedziała: „Bardziej śmieszy mnie podpis i dobór muzyki, ale pewnie masz rację… Wyślij buziaka na pociechę” – skwitowała.
Joanna Opozda pozwana przez własnego ojca wybuchła w sądzie: „Powinniście być w psychiatryku…!”
Choć część obserwatorów stanęła w jej obronie, twierdząc, że „luz i dystans są potrzebne”, inni uznali, że komentarz był nie na miejscu, zwłaszcza że Kaczorowska i Rogacewicz nie kryli łez po werdykcie.
Opozda nie odniosła się już do kolejnych uwag, ale jedno jest pewne , jej komentarz dolał oliwy do ognia w emocjach po ostatnim odcinku „Tańca z Gwiazdami”.
Anonim | 29 października 2025
BEZNADZIEJNE KOMENTARZE, !!!!! Wchodzenie w czyjes zycie prywatne????(!!!!!Poprostu az wstyd- zero taktu!!!!! Swoje sprawy ,, porzadkujcie”…….
MuremZaDobrem | 28 października 2025
Opozda jest wredną kobietą, jej ojciec nie lepszy…Taki charakter ma się we krwi. Jej charakter można opisać po tym, że swojemu dziecku nie dała możliwości spędzania częstego czasu z jego tatą i babcią, oni musieli ją błagać o spotkania na jej warunkach, czyli ona musiała być obok. Grała przed obserwatorami swoimi na uczuciach, że ona jest poszkodowana, że została sama, że ojciec dziecka się nim nie interesuje, co było wielkim kłamstwem, a wszystko po to, żeby ludzie zaczęli hejtować Antka. Liczyła na alimenty dziecka, które pewnie wydaje na swoje przyjemności. Ja się na jej grę aktorską nie nabrałam i bardzo współczuję Antkowi, że musi toczyć walkę w sądzie o kontakt z własnym dzieckiem i wcale jemu się nie dziwię, że ją zostawił, bo jak z taką wredną babą można być!!!Opozda to okropna kobieta!!! Mam nadzieję, że nie zazna szczęścia przy żadnym mężczyźnie, bo ze strony mężczyzny byłby to czysty masochizm!
Tyle | 28 października 2025
Kaczorowska to zły człowiek nie wiem jak można kibicować łasce co w lesie zdradziła męża i pisała mu liściki jak w pod stówce a teraz ma chłopa z 4 dzieci ! Go opozda
Nax | 28 października 2025
Miała. Prawo. Się. Wkurzyć. Tańczy. Ekstra. Prowadzi. Partnerów. Klasa. Niby. Szol. A. Praca. Nie. Doceniana. Za. To. Wygłupy. Chodzone.
Ememem | 28 października 2025
zrozumiałaś w końcu że ten program nie jest od tego żeby wygrał najlepszy tylko po to żeby było jak najwięcej plot twistów i szumu wokół produkcji ?