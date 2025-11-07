Królikowski przerywa milczenie po rozprawie. Tak uderzył w Joannę
Nie hamował się w słowach.
Małżeństwo Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy skończyło się szybciej, niż się zaczęło. Wczoraj miała miejsce kolejna rozprawa rozwodowa. Aktor postanowił wbić szpilę byłej żonie. Wystarczyło kilka słów.
Burzliwa relacja Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy
Aktor Antoni Królikowski i Joanna Opozda zawarli związek małżeński w 2021 roku, jednak ich relacja okazała się niezwykle krótka. Para rozeszła się, zanim na świat przyszedł ich syn, Vincent. Sytuacja stała się głośnym skandalem medialnym, kiedy ujawniono, że aktor nawiązał relację z nową partnerką, Izą, rzekomo jeszcze w trakcie trwania małżeństwa z Opozdą. Spekulacje na temat tego romansu wywołały liczne i publiczne konflikty między eks-małżonkami.
Mimo że od zerwania minęły ponad dwa lata, pierwsza rozprawa rozwodowa odbyła się dopiero w lutym 2024 roku, a kolejna miała miejsce 29 sierpnia 2024 roku. Z akt sądowych wynika, że Królikowski wezwał wtedy na świadków w tej sprawie m.in. swoją matkę, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, rapera Liroya oraz Anitę Królikowską.
Rozwód Królikowskiego i Opozdy ciągnie się miesiącami
Saga rozwodowa Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy, mimo szybkiego złożenia pozwu, ciągnie się już przez cztery formalne rozprawy, a ostateczne rozstrzygnięcie wciąż jest odległe. Ostatnie posiedzenie sądu, które miało miejsce 2 września 2025 roku, okazało się niekompletne. Zabrakło na nim bowiem zarówno samej Joanny Opozdy, jak i kluczowego świadka w sprawie – obecnej partnerki aktora.
Ja nie musiałam być, miała się pojawić jako świadek Izabela, która nie przyszła, bo była właśnie na wakacjach. Ja nie byłam wzywana tego dnia, tylko miał być świadek, który się nie pojawił, dlatego sprawa została przełożona – mówiła wówczas Opozda w „PnŚ”.
W dniu 6 listopada 2025 roku powróciła do sądu sprawa rozwodowa Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy, co oznaczało już piąte posiedzenie w tej ciągnącej się batalii. Jak donosi portal „Pudelek”, aktor pojawił się na sali sądowej w towarzystwie swojej aktualnej partnerki, Izabeli Banaś, z którą wspólnie wychowuje córkę.
Dziś na wokandzie jest tylko ich sprawa. Zjawili się Antek i Iza, kulturalnie się przywitali. Są też prawnicy i policja, dwóch funkcjonariuszy pilnuje porządku na korytarzu – relacjonuje „Pudelek”.
Królikowski ostro w stronę Opozdy
Pięciogodzinne posiedzenie sądu, które miało miejsce w czwartek, nie przyniosło rozstrzygnięcia w sprawie rozwodowej między Joanną Opozdą a Antonim Królikowskim. Jak dowiedział się reporter serwisu „Pudelek”, sąd nie ogłosił jeszcze wyroku. Ostatnia i prawdopodobnie decydująca rozprawa została przełożona na 17 kwietnia 2026 roku.
Według informacji uzyskanych przez „Pudelka”, powodem nieobecności Joanny Opozdy, była jej niedyspozycja zdrowotna. Mimo prób, nie udało jej się uzyskać zgody na przesunięcie terminu czwartkowego spotkania w sądzie. Bezpośrednio po zakończeniu rozprawy, redakcja serwisu zdołała uzyskać krótki komentarz od Antoniego Królikowskiego.
Nie wszystkim zależy na tym, żeby szybko zakończyć sprawę – powiedział aktor.
Xyz | 7 listopada 2025
Jprd. Ale ta aska to psycholka tutaj na wakacjach, a do sądu ma iść to nagle chora! Żaden facet nie będzie chciał z nią być bo każdy od niej ucieka! 😂 Nawet ten chłopak z Paryża już się z nią nie spotyka bo wie, że z nią nie warto 😳😅
Przyjre | 7 listopada 2025
Oni chyba mieli się rozstać przed ślubem, ale Opozda zaszła w ciążę i Antek po prostu zachował się z klasą i doszło do ślubu. Opozda teraz zachowuje się po prostu złośliwie i psychicznie w stosunku do niego. Przykre.
Hmmn | 7 listopada 2025
Antek jest obrzydliwa persona i ta jego nowa też