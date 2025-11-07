Małżeństwo Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy skończyło się szybciej, niż się zaczęło. Wczoraj miała miejsce kolejna rozprawa rozwodowa. Aktor postanowił wbić szpilę byłej żonie. Wystarczyło kilka słów. Burzliwa relacja Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy Aktor Antoni Królikowski i Joanna Opozda zawarli związek małżeński w 2021 roku, jednak ich relacja okazała się niezwykle krótka. Para rozeszła się, zanim na świat przyszedł ich syn, Vincent. Sytuacja stała się głośnym skandalem medialnym, kiedy ujawniono, że aktor nawiązał relację z nową partnerką, Izą, rzekomo jeszcze w trakcie trwania małżeństwa z Opozdą. Spekulacje na temat tego romansu wywołały liczne i publiczne konflikty między eks-małżonkami. Mimo że od zerwania minęły ponad dwa lata, pierwsza rozprawa rozwodowa odbyła się dopiero w lutym 2024 roku, a kolejna miała miejsce 29 sierpnia 2024 roku. Z akt sądowych wynika, że Królikowski wezwał wtedy na świadków w tej sprawie m.in. swoją matkę, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, rapera Liroya oraz Anitę Królikowską. Rozwód Opozdy i Królikowskiego. Antek przyszedł z Izą. Na miejscu policja

Rozwód Królikowskiego i Opozdy ciągnie się miesiącami Saga rozwodowa Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy, mimo szybkiego złożenia pozwu, ciągnie się już przez cztery formalne rozprawy, a ostateczne rozstrzygnięcie wciąż jest odległe. Ostatnie posiedzenie sądu, które miało miejsce 2 września 2025 roku, okazało się niekompletne. Zabrakło na nim bowiem zarówno samej Joanny Opozdy, jak i kluczowego świadka w sprawie – obecnej partnerki aktora. Ja nie musiałam być, miała się pojawić jako świadek Izabela, która nie przyszła, bo była właśnie na wakacjach. Ja nie byłam wzywana tego dnia, tylko miał być świadek, który się nie pojawił, dlatego sprawa została przełożona – mówiła wówczas Opozda w „PnŚ”. W dniu 6 listopada 2025 roku powróciła do sądu sprawa rozwodowa Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy, co oznaczało już piąte posiedzenie w tej ciągnącej się batalii. Jak donosi portal „Pudelek”, aktor pojawił się na sali sądowej w towarzystwie swojej aktualnej partnerki, Izabeli Banaś, z którą wspólnie wychowuje córkę. Dziś na wokandzie jest tylko ich sprawa. Zjawili się Antek i Iza, kulturalnie się przywitali. Są też prawnicy i policja, dwóch funkcjonariuszy pilnuje porządku na korytarzu – relacjonuje „Pudelek”. Ten Typ Mes miażdży Antka Królikowskiego. „Nie chcesz go przytulić zje**ie?!”