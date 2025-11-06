6 listopada 2025 r. odbyła się kolejna rozprawa rozwodowa Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy. Na miejscu aktor zjawił się z ukochaną, a na korytarzu interweniowała policja. To działo się na korytarzu.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski od lat pozostają w centrum zainteresowania, a wszystko przez to, że ich rozwód wciąż nie został sfinalizowany. Warto wspomnieć, że para pobrała się w sierpniu 2021 roku. Międzyczasie doczekali się swojej pierwszej pociechy, czyli syna Vincenta. Na początku 2022 roku, doszło jednak do rozstania, które nastąpiło w atmosferze skandalu.

Choć pozew rozwodowy Antka i Joanny wpłynął szybko, to za nimi już cztery rozprawy, a finału tej historii wciąż nie widać. Ostatnia rozprawa odbyła się 2 września 2025 roku, jednak zabrakło na niej kluczowego świadka, czyli obecnej partnerki aktora oraz samej Joanny Opozdy.

Ja nie musiałam być, miała się pojawić jako świadek Izabela, która nie przyszła, bo była właśnie na wakacjach. Ja nie byłam wzywana tego dnia, tylko miał być świadek, który się nie pojawił, dlatego sprawa została przełożona – mówiła wówczas Opozda w „PnŚ”.

Dziś (6 listopada 2025 r.) sprawa rozwodowa Antka i Joanny powróciła i jest to już 5. posiedzenie sądu w tej sprawie. Jak donosi portal „Pudelek” aktor pojawił się swoją nową partnerką Izabelą Banaś, z którą doczekał się córki Jadzi. Joanna Opozda natomiast nie przyszła, ale wstawił się jej pełnomocnik.