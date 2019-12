Tomasz Lis dochodzi do zdrowia po tym, jak 11 grudnia zasłabł i trafił do olsztyńskiego szpitala. Naczelny Newsweeka wrzucił właśnie na swój Twitter selfie zrobione w szpitalu. Złożył też internautom świąteczne życzenia.

Tomasz Lis, były mąż Kingi Rusin i partner życiowy Hanny Lis, w szpitalu wylądował nagle. 11 grudnia dziennikarz pojechał do Olsztyna, by przeprowadzić wywiad. Poczuł się jednak źle i został przewieziony do szpitala. Początkowo w sieci pojawiły się plotki o tym, że stan Lisa jest bardzo ciężki. Na drugi dzień po wypadku Hanna Lis zdementowała pogłoski o bardzo złym stanie zdrowia męża. Po kilku dniach sam dziennikarz zamieścił na Twitterze pierwszy wpis, w którym zapewniał, że będzie robił wszystko, by wrócić do zdrowia.

W kolejnym poście ojciec Igi i Poli Lis zamieścił symboliczne zdjęcie drużyny Fox i komentarz: „Lisy się nie poddają”.

W niedzielę na profilu dziennikarza pojawił się kolejny post. Tomasz Lis wrzucił swoje selfie zrobione w szpitalu.

Wszystkim Wesołych Świąt. Życzę Wam, żebyście zawsze byli nad, a nie po wozem, a będąc pod pamiętali, że to część życia i że zwykle, z czasem, można się wygrzebać – napisał dziennikarz.

Na życzenia Lisa odpowiedzieli jego znajomi i przyjaciele, a także fani.

Tomek, co tu dużo gadać: zdrowiej, dbaj o siebie i wracaj do formy! Pamiętaj też, że masz jeszcze kilka maratonów do zdobycia i morze kawałów do opowiedzenia – napisał dziennikarz Robert Feluś. Dużo zdrowia Tomku! Wesołych Świąt! Trzymaj się dzielnie. Ściskam – napisał Kamil Dąbrowa z warszawskiego ratusza.

Tomku, siły, zdrowia i mocnego ducha do walki! Oby to niedomaganie szybko minęło i nigdy się nie powtórzyło. Wiele osób będzie z Tobą duchem w te święta – zapewnił zastępca naczelnego Gazety Wyborczej, Jarosław Kurski.

Tomasz Lis wyszedł ze szpitala w czwartek. Nie zdradził, dlaczego trafił do placówki ani z jakimi problemami zdrowotnymi się zmaga.

Selfie Tomasza Lisa ze szpitalnego łóżka – dziennikarz wrzucił je w niedzielę na swój profil na Twitterze: