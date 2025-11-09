To właśnie wtedy poczuła pierwszy „sukces finansowy”!

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobowości w polskim show-biznesie. Gwiazda programów TVN takich jak „Perfekcyjna pani domu” czy „Projekt Lady” opowiedziała ostatnio o swoich początkach w branży oraz momencie, w którym po raz pierwszy poczuła się naprawdę niezależna finansowo. Jak przyznała, to właśnie wtedy pozwoliła sobie na zakup luksusowego zegarka. Cena? Zdecydowanie robi wrażenie!

Małgorzata Rozenek o swoich początkach w show-biznesie

Perfekcyjna Pani Domu, jak przez wiele lat określano Rozenek, zaczynała swoją karierę w telewizji w zupełnie innej roli niż obecnie. Z wykształcenia jest prawniczką, jednak to media szybko stały się jej głównym polem zawodowych sukcesów. Dzięki charyzmie, dyscyplinie i charakterystycznemu poczuciu humoru, szybko zdobyła sympatię widzów.

Z biegiem lat Rozenek nie tylko umocniła swoją pozycję w świecie mediów, ale też zaczęła inwestować w inne projekty — od współpracy z markami po własne biznesy. Dziś jest nie tylko prezenterką, ale również influencerką i kobietą sukcesu, która otwarcie mówi o pracy, finansach i ambicjach.

„Show-biznes to jedyne miejsce, gdzie kobiety zarabiają lepiej od mężczyzn”

Podczas rozmowy w podcaście Żurnalisty Małgorzata Rozenek-Majdan poruszyła temat pieniędzy i sukcesu w świecie mediów. Jak przyznała, w jej branży kobiety często mają większe możliwości niż mężczyźni.

Show-biznes jest jedynym miejscem, w którym kobiety zarabiają lepiej od mężczyzn – stwierdziła Rozenek.

To szczere wyznanie spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród fanów i komentatorów. Wiele osób przyznało, że podziwia ją za odwagę i szczerość, szczególnie w kontekście rozmów o pieniądzach.

Pierwszy finansowy sukces i… luksusowy zegarek

W dalszej części rozmowy prowadzący zapytał Małgorzatę Rozenek o moment, w którym poczuła, że naprawdę odniosła sukces. Odpowiedź była bardzo osobista.

Kiedy kupiłam sobie pierwszy zegarek – zdradziła.

Na pytanie Żurnalisty, ile kosztował ten symboliczny zakup, gwiazda zareagowała z lekkim wahaniem:

Można mówić o kwotach? (…) Nie wiem, czy chcę… 21 tysięcy euro.

Choć sama przyznała, że niechętnie ujawnia takie szczegóły, to właśnie ten moment był dla niej przełomowy. Zegarek stał się symbolem pierwszego prawdziwego sukcesu i nagrodą za lata ciężkiej pracy.

Od prawniczki do jednej z najpopularniejszych kobiet w Polsce

Historia Małgorzaty Rozenek-Majdan to doskonały przykład, że determinacja, konsekwencja i wiara w siebie potrafią zaprowadzić naprawdę daleko. Gwiazda wielokrotnie powtarzała w wywiadach, że nic nie dostała za darmo, na wszystko ciężko zapracowała.

Dziś Rozenek nie tylko odnosi sukcesy zawodowe, ale też dzieli się swoim doświadczeniem z innymi kobietami. W mediach społecznościowych często motywuje fanki do działania, dbania o siebie i rozwijania pasji. Jej profil obserwują setki tysięcy osób, które cenią ją za autentyczność i pozytywną energię.