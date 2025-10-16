Małgorzata Rozenek-Majdan to znana prezenterka telewizyjna, celebrytka i osobowość telewizyjna. Popularność „Perfekcyjnej Pani Domu” od lat przekłada się na ogromne możliwości zawodowe i współprace reklamowe, a jej nazwisko to dziś synonim sukcesu.

Małgorzata Rozenek ujawniła ile aktualnie waży! Znowu schudła?!

To była jej milionowa kampania reklamowa

Już 1 listopada na antenie TVN 7 pojawi się program ,,Bez kompleksów”, w którym Małgorzata będzie musiała na nowo pomóc kobietom odnaleźć wiarę w siebie. Kolejnym programem, w którym będzie można oglądać prezenterkę jest nowa edycja ,,Królowej Przetrwania‚‚, w której wystąpi m.in. Ilona Felicjańska czy Nicole Pniewska. Co więcej, Małgorzata Rozenek-Majdan od niedawna prowadzi podcast Gazety.pl ,,Z bliska”.

Ostatnio celebrytkę możemy również oglądać w kampanii reklamowej Lidla, w której zachwyca się środkami czystości. A jak zarobiła swój pierwszy milion? Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła wszystko dla viva.pl:

To była reklama ręczników papierowych, z której wszyscy darli łacha, a to [był] sam początek mojej pracy w show-biznesie – zdradziła w rozmowie z serwisem viva.pl.

W rozmowie zapewniała, że potrafi doskonale i twardo negocjować warunki swoich kontraktów. Małgorzata stwierdziła, też że zgadza się na współpracę za określone pieniądze.

To był pierwszy milion, który zarobiłam, jeden z pierwszych milionów, bo pamiętam, że miałam takie poczucie: „Milion to jest taka kwota, która jest dobra”. Szanuję swoją pracę. (…) Nie mam problemów z negocjowaniem stawek ani ja, ani mój zespół, więc my pracujemy za określone pieniądze – stwierdziła w viva.pl.

Małgorzata Rozenk-Majdan w rozpaczy na Sri Lance: „Znoszę to ciężko…”

Dodatkowo, zdradziła na co zostały przeznaczone pieniądze. Nie poszły na luksusy czy drogą biżuterie, A na co dokładnie Małgorzata Rozenek-Majdan przeznaczyła te pieniądze? Gwiazda TVN za reklamowanie ręczników papierowych mogła posłać syna na studia za granicę. Stanisław Rozenek dostał się na wybrany kierunek i obecnie studiuje w Paryżu.

Ona mówi: »Pamiętam, kiedy pani to powiedziała, a teraz oglądam pani syna na tych studiach i wiem, że pani nie żartowała«. Dokładnie tak jest z wieloma rzeczami i cieszę się, że mam taką możliwość, bo szanuję swoją pracę. Cieszę się, że te budżety są i to dotyczy też innych osób, które ciężko na to pracują — stwierdziła.

Rozenek nagle wypaliła o wnukach i byciu teściową. Takiego wyznania chyba nikt się nie spodziewał