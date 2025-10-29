Małgorzata Rozenek-Majdan nie zwalnia tempa. Po pokazaniu swojej nowej willi w Polsce, zdradziła, że wraz z Radosławem Majdanem buduje kolejny dom, tym razem za granicą. Choć nie chciała zdradzić lokalizacji, nie ukrywa, że to spełnienie wieloletniego marzenia. Padły też konkretne daty i szczere słowa o wspólnej pracy nad „rodzinnym projektem życia”.

Majdanowie stawiają willę za granicą! Wiadomo, kiedy w niej zamieszkają

Małgorzata Rozenek-Majdan uwielbia dzielić się z fanami efektami swojej pracy, zarówno zawodowej, jak i prywatnej. Niedawno zachwyciła internautów zdjęciami nowej willi, w której najwięcej emocji wzbudził ogród z elegancką kuchnią letnią, marmurowe schody i mini „domek Henia”. Teraz w rozmowie z Plejadą ujawniła, że to nie koniec jej budowlanych planów.

Jak się okazuje, „Perfekcyjna Pani Domu” razem z Radosławem Majdanem realizuje nową inwestycję – tym razem za granicą. Gwiazda zdradziła, że projekt jest już w toku, a jego finał planowany jest na… 2029 rok!

Jednocześnie ze sprawami związanymi z domem w Polsce ogarnialiśmy nieruchomość za granicą, która się buduje. To jeszcze chwilę potrwa, więc wiele jest otwartych pól, ale to będzie w 2029 r., więc jeszcze tutaj będzie dużo czasu, żeby się stresować. Obserwując postęp prac, jest imponujący – powiedziała Małgorzata Rozenek w rozmowie z Plejadą.

Choć dziennikarze próbowali dowiedzieć się, w jakim kraju powstaje nowa rezydencja Majdanów, prezenterka zachowała pełną dyskrecję. „Powiem, jak już będę miała co pokazać. Nie chcę być taką chwalipiętą, ale z drugiej strony doceniam nas. To jest praca naszej rodziny i ja bardzo doceniam, że my, jako rodzina razem gramy do jednej bramki” – dodała.

Jak wyznała, ta inwestycja to coś więcej niż luksusowa zachcianka, to rodzinny projekt, który ma być nagrodą za lata ciężkiej pracy.

Ta nieruchomość za granicą była naszym marzeniem i cieszę się, że udało nam się ją zrealizować. Oczywiście jeszcze daleko do odbioru, ale cieszymy się, że zdrowie nam dopisuje i że jesteśmy w stanie te kolejne projekty realizować.

Choć Małgorzata nie zdradziła szczegółów, fani już spekulują, że nowy dom Majdanów może powstać w jednym z ich ulubionych miejsc – we Włoszech lub Hiszpanii.