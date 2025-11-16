Aktor, który brał udział w „Tańcu z Gwiazdami” podzielił się dramatycznym wpisem. Opowiedział o samobójstwie. Straszne, co się wydarzyło.

Polacy kochają „Taniec z Gwiazdami”

Program „Taniec z Gwiazdami” niezależnie od zmian stacji emitującej i składu jurorów, od lat utrzymuje status jednego z najpopularniejszych i najbardziej lubianych formatów telewizyjnych w Polsce. Polacy pokochali to show za unikalne połączenie glamour, emocji i sportowej rywalizacji.

Widowisko przyciąga miliony widzów przed ekrany, oferując nie tylko spektakularne choreografie i przemiany gwiazd, ale także możliwość śledzenia autentycznych historii o ciężkiej pracy i pokonywaniu własnych barier. Format ten jest traktowany nie tylko jako rozrywka, ale niemal jako tradycja, która udowadnia, że taniec potrafi zjednoczyć zarówno celebrytów, jak i całe rodziny przed telewizorami, co czyni go stałym elementem polskiej popkultury.

Teraz były uczestnik show opowiedział o tragedii, która ostatnio się wydarzyła.

Kim jest Łukasz Płoszajski?

Łukasz Płoszajski absolwent prestiżowej PWSFTviT im. Leona Schillera, jest cenionym aktorem telewizyjnym i teatralnym. Widzowie najbardziej kojarzą go z roli Artura Kulczyckiego w serialu „Pierwsza miłość”, którą nieprzerwanie kreuje.

Choć jego kariera zaczynała się od epizodów w produkcjach takich jak „Świat według Kiepskich” czy „Kryminalni”, to wieloletnia rola w hicie Polsatu ugruntowała jego pozycję. W 2022 roku wziął udział w 13. edycji „Tańca z Gwiazdami” z Wiktorią Omyłą. Mimo szybkiego odpadnięcia zyskał sympatię publiczności dzięki swojej naturalności.

Płoszajski na swoich mediach społecznościowych poinformował o tragedii.

Dramatyczne nagranie na profilu aktora

Post Łukasza Płoszajskiego na Instagramie zdecydowanie odbiega od jego typowych treści. Aktor opublikował przepełnione bólem i smutkiem wideo, w którym w bardzo emocjonalny sposób odniósł się do śmierci dziecka ze swojego bliskiego otoczenia.

Kolejny dzieciak odebrał sobie życie. Wiem, że to się dzieje non stop, ale kiedy coś takiego wydarza się blisko ciebie, to boli najbardziej. Z pewnością miał ważny powód, choć nam może wydawać się kompletnie nieważny. Musimy być ze sobą bliżej wszyscy. Kiedyś siedzieliśmy w kółku na dywanie w przedszkolu, teraz każdy siedzi sam – ze swoim telefonem – mówił aktor.

Poprzez swój wpis, Płoszajski zwrócił uwagę na eskalujący problem kryzysu psychicznego wśród młodych ludzi oraz na niewystarczający dostęp do wsparcia emocjonalnego.

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, przeżywa kryzys:

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu)

116 123 – bezpłatny telefon wsparcia dla dorosłych w kryzysie Rozmowa z psychologiem może być pierwszym krokiem do przerwania cierpienia.

