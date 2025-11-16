Ujawniono maile Jeffreya Epsteina. Pisał o katastrofie smoleńskiej
Amerykański kongres opublikował tysiące dokumentów. Na jednym z nich znalazły się maile wysyłane przez Jeffreya Epsteina. Co ciekawe, pojawiło się wiele wiadomości na temat… katastrofy smoleńskiej. Mężczyzna w jednym z maili odniósł się do zarzutów pod adresem Rosji i Donalda Tuska. Uznał je za kompletnie bezpodstawne i nie krył rozżalenia całą sytuacją. Padło wiele mocnych słów. Dopiero teraz ujrzały światło dzienne.
ZOBACZ TEŻ: Kris Jenner odsłania kulisy hucznych 70. urodzin: „Urządziliście mi imprezę życia”
Jeffrey Epstein wiedział o katastrofie smoleńskiej. Tak o niej pisał w mailach
Jeffrey Epstein w 2014 roku wystosował wiele maili, w których poruszył wątek katastrofy smoleńskiej. Mężczyzna uznał wszelkie teorie spiskowe za bardzo krzywdzące. Stwierdził, że nie pomagają one Polsce i Polakom w uporaniu się z wielką, narodową tragedią:
Te teorie spiskowe są aberracją i zniewagą dla pamięci ofiar katastrofy, w tym samego nieżyjącego już prezydenta. Jako Polak, który przynajmniej jako tako zna polską politykę i gospodarkę, a także dziennikarz, który codziennie śledzi światową politykę i wydarzenia, jestem głęboko rozczarowany liczbą osób, które lgną do tych teorii spiskowych, a naukowcy i profesjonaliści, którzy propagują takie idee, powinni się wstydzić — pisał.
ZOBACZ TEŻ: Co z asystentką Donalda Tuska? Wyszły na jaw nowe informacje
ZOBACZ TEŻ: Zniknął z show-biznesu i został rolnikiem. Imponująca posiadłość Pudzianowskiego (FOTO)
Jeffrey Epstein stanął po stronie Rosji. Mówi o braku korzyści
Jeffrey Epstein w dalszych częściach maili dodał, że uważa za bezpodstawne wszystkie teorie spiskowe. Jego zdaniem Rosja nie miałaby żadnych korzyści z katastrofy smoleńskiej. Uważał również, że konsekwencje byłyby bardzo przykre w szczególności dla Rosjan, dlatego nie mieli żadnego powodu do takiego ruchu:
Kaczyński był jednym z najsilniejszych sojuszników USA wśród europejskich przywódców i nawet Rosja, ze swoją asertywną polityką dyplomatyczną, nie ryzykowałaby całkowitego zerwania relacji z USA, zabijając bliskiego sojusznika — wyznał finansista.
Jeffrey Epstein ma polskie korzenie. Co wiadomo o jego dziadkach?
W tych samych mailach finansista wyznał, że ma polskie korzenie. Można z jego genealogicznych baz danych wyczytać, dziadkowie mężczyzny po obu stronach byli Żydami i pochodzili z terenów dzisiejszej Polski, Litwy i Białorusi. Dziadek ze strony ojca urodził się w Białymstoku.
Niestety, ale w zrozumieniu pełnej treści korespondencji nie pomaga fakt, że do tej pory nie ustalono adresata wiadomości. Nie wiadomo z kim korespondował Jeffrey Epstein i dlaczego poruszył z tą osobą temat katastrofy smoleńskiej.