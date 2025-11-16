Amerykański kongres opublikował tysiące dokumentów. Na jednym z nich znalazły się maile wysyłane przez Jeffreya Epsteina. Co ciekawe, pojawiło się wiele wiadomości na temat… katastrofy smoleńskiej. Mężczyzna w jednym z maili odniósł się do zarzutów pod adresem Rosji i Donalda Tuska. Uznał je za kompletnie bezpodstawne i nie krył rozżalenia całą sytuacją. Padło wiele mocnych słów. Dopiero teraz ujrzały światło dzienne.

Jeffrey Epstein wiedział o katastrofie smoleńskiej. Tak o niej pisał w mailach

Jeffrey Epstein w 2014 roku wystosował wiele maili, w których poruszył wątek katastrofy smoleńskiej. Mężczyzna uznał wszelkie teorie spiskowe za bardzo krzywdzące. Stwierdził, że nie pomagają one Polsce i Polakom w uporaniu się z wielką, narodową tragedią:

Te teorie spiskowe są aberracją i zniewagą dla pamięci ofiar katastrofy, w tym samego nieżyjącego już prezydenta. Jako Polak, który przynajmniej jako tako zna polską politykę i gospodarkę, a także dziennikarz, który codziennie śledzi światową politykę i wydarzenia, jestem głęboko rozczarowany liczbą osób, które lgną do tych teorii spiskowych, a naukowcy i profesjonaliści, którzy propagują takie idee, powinni się wstydzić — pisał.

