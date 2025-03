Martyna Kupczyk przez blisko 12 lat pracuje na planie „Nasz Nowy Dom” jako architektka wnętrz. Można ją także zobaczyć w programie „Łowcy skarbów. Kto da więcej”.

Związali się na planie „Łowcy skarbów. Kto da więcej”.

Mimo coraz większej popularności, Martyna Kupczyk chroni swojej prywatności, nie opowiada za wiele o sobie w mediach społecznościowych. Wiadomo tylko, że ma córkę, Kornelię, ale nie wiadomo, kim jest jej tata.

Teraz architektka wnętrz zaskoczyła fanów, kiedy ujawniła nowy związek. Okazuje się że jest w szczęśliwym związku z kolegą z programu „Łowcy skarbów. Kto da więcej” – Arkadiuszem Woźniakiem.

Opowiedzieli o nowym związku podczas live streamu na fanpage’u programu „Łowcy skarbów. Kto da więcej”:

Myślę, że część widzów mogła zobaczyć przy licytacjach między nami pewne takie zaczepki, takie iskrzenie. To przegadywanie się, to była forma takiego podrywu – śmieje się Martyna.

To były początki, ten podryw. Ja się broniłem. Żeby nie było: broniłem się, jak mogłem – żartował Arkadiusz.

Woźniak podzielił się z fanami, jak wyglądały ich początki związku. Wyznał, że wówczas był już w innym związku:

„Ja po pierwszych nagraniach przyjechałem i mówię do Martyny „Słuchaj, zakochałem się w tobie strasznie po pierwszej sesji”, ale pojechałem do domu i powiedziałem kobiecie, że niestety musimy się rozstać. Zemdlała mi, więc wróciłem na plan i mówię „Martyna, zakochałem się w tobie strasznie, ale niestety już się odkochałem. Koniec. Niestety, nie może to tak wyglądać” – opowiada z przejęciem Arkadiusz Woźniak.

Mimo racjonalnego podejścia uczucie było silniejsze, ale Kupczyk podkreśla, że tak droga do związku nie była taka łatwa: