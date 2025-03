Piotr Mróz niedawno postanowił przerwać milczenie. W opublikowanym na Instagramie nagraniu aktor stanowczo zaprzeczył doniesieniom o romansie i podkreślił, że łączy ich jedynie przyjaźń. Apelował także o zaprzestanie rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji.

Piotr Mróz i Marta Krupa na wspólnych wakacjach w Dubaju? Zdradził ich jeden szczegół!

Jego słowa w rozmowie z Kozaczkiem potwierdziła także Marta Krupa, jednoznacznie stwierdzając, że ich relacja nie ma podłoża romantycznego. Siostra Joanny Krupy nie ukrywa jednak, że Piotr Mróz jest dla niej ważny, a ich relacja, mimo że jest czysto przyjacielska, wiele dla niej znaczy.

To jest mój bliski przyjaciel, spędzamy fajny czas, podobne mamy charaktery. Kilka miesięcy już znamy się i lubimy być ze sobą, ale to nie znaczy, że jest romans, że jest coś między nami. Tylko mam takiego człowieka w moim życiu, któremu ufam i jakbym czegoś potrzebowała to on zawsze będzie dla mnie i to jest najważniejsze, że mamy taki bliski kontakt. On jest moim najlepszym przyjacielem.