Finał Eurowizji 2025 za nami, a emocje w polskiej sieci sięgają zenitu. Reprezentantka Polski, Justyna Steczkowska, mimo owacyjnego przyjęcia i miejsca w TOP 10 głosowania publiczności, została potraktowana po macoszemu przez jury. Internauci mówią wprost: „To skandal, a nie punktacja”. Oliwy do ognia dolał jeszcze tzw. recap, czyli wybrany fragment występu, który – zdaniem wielu – totalnie pogrzebał jej szanse.

Podczas finału Eurowizji widzowie kilkukrotnie widzieli skróty występów – po jednym, symbolicznym fragmencie. W przypadku Polski był to moment, w którym Justyna unosi się nad sceną. Efektowny? Teoretycznie tak. Ale fani zauważyli, że nie pokazuje on ani mocy wokalu, ani emocji, jakie towarzyszyły całemu show.

W sieci natychmiast pojawiły się komentarze o ,,celowym sabotażu”, a niektórzy sugerowali nawet, że EBU (Europejska Unia Nadawców) zrobiła to z premedytacją. Prawda okazuje się jednak bardziej złożona – według nieoficjalnych doniesień, to sama Justyna miała zdecydować, który fragment trafi do recapu. A uniesienie nad sceną było jej oczkiem w głowie od początku przygotowań.

Największą burzę wywołały jednak punkty przyznane przez jurorów. Polska od ekspertów otrzymała zawstydzająco niską notę, przez co ostatecznie zajęliśmy dopiero 14. miejsce. Tymczasem głosowanie widzów uplasowało Justynę na siódmym miejscu, co jasno pokazuje, że europejska publika doceniła naszą reprezentantkę.

Mimo sporego rozczarowania wynikiem, Justyna Steczkowska zachowała klasę. W rozmowie z TVP podkreśliła, że najważniejsze dla niej były emocje i reakcje publiczności. – „To jest muzyka, gusta są różne” – powiedziała.

Nie da się jednak ukryć, że wielu fanów czuje ogromny niedosyt. I choć powrót Steczkowskiej po 30 latach na eurowizyjną scenę przejdzie do historii, to zakończenie tej przygody dla wielu brzmi po prostu niesprawiedliwie.