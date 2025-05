Justyna Steczkowska dała zjawiskowe show w półfinale Eurowizji i awansowała do finału. Jej występ zyskał uznanie widzów z całej Europy – ale nie w oczach katoinfluencerki Najjjki. Ta dostrzegła w widowisku „zagrożenie duchowe” i nawołuje do czujności wobec „mrocznych znaków”.

Tiktokerka znów szokuje. Tym razem poszło o Justynę Steczkowską

Natalia Ruś, znana w internecie jako Najjjka, od dawna słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi. Pogardliwie krytykuje prawo kobiet do aborcji, atakuje uchodźców i wspiera skrajnie prawicowego Grzegorza Brauna. Tym razem postanowiła rozprawić się z… eurowizyjnym show Justyny Steczkowskiej.

Na swoim profilu influencerka opublikowała kilkuminutowy komentarz do występu „Gai”, czyli utworu reprezentującego Polskę. Według niej to nie był po prostu artystyczny performans, ale „rytuał”.

Kostiumy, charakteryzacja, gesty – wszystko to przypomina rytuał przywołujący duchy. Jest tam mnóstwo okultyzmu– grzmiała.

Najjjka posuwa się dalej, mówiąc, że występ Justyny zawiera symbole niezgodne z nauką Kościoła i jest wręcz „przywoływaniem nieznanych duchów”.

Wersja wizualna i tekstowa utworu to czysta promocja pogańskich bóstw. Katolik nie może na coś takiego patrzeć z obojętnością– ostrzega.

Pod nagraniem, w którym Najjjka analizuje występ Justyny Steczkowskiej, pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów, którzy bronili artystki. Influencerka nie tylko ich nie ignoruje – wręcz przeciwnie, odpowiada z jeszcze większym przekonaniem. W reakcji na głosy, że Justyna przygotowała po prostu mocny show, odpisała: „Szatan załatwia wygraną. Wiesz, co to pakt z diabłem? Czasami wystarczy oddanie się w zwykłej piosence jemu…”.

Choć pod postem Najjjki pojawiły się nieliczne głosy poparcia, większość internautów zareagowała oburzeniem. Fani zarówno piosenkarki, jak i zdrowo- rozsądkowi użytkownicy tłumaczą, że występ był artystycznym przekazem, inspirowanym kulturą Słowian i naturą – bez żadnych „złych mocy”.

Natalio, czy ty wiesz, że artysta, który robi performens, przenosi nas w pewną wizję, która ma nieść przesłanie? Justyna w obecnym albumie przedstawia korzenie i wierzenia Słowian. Przypominam ci też, że wiele zwyczajów chrześcijaństwo przyjęło z pogaństwa – i wtedy to już jest dobre?– napisał jeden z internautów.

Wygląda na to, że dla niektórych mistyczne show Steczkowskiej to tylko piękne widowisko, którego Polska od wielu lat nie doświadczyła na tym konkursie. Dla innych – najwyraźniej duchowa apokalipsa. Co wy o tym myślicie?