„Rolnik szuka żony” to jeden z programów rozrywkowych w polskiej telewizji, który od 2014 roku cieszy się wciąż niesłabnącą popularnością. Jesienią tego roku ruszyła 12. edycja randkowego reality show, w którym rolniczki rolnicy przed kamerami poszukują miłości swojego życia.

Widzowie zniesmaczeni po „Rolnik szuka żony”. To im się wyjątkowo nie spodobało…

Decyzja TVP oburzyła widzów programu „Rolnik szuka żony”. „Słabo zrobiliście…”

Informacja udostępniona w mediach społecznościowych „Rolnik szuka żony TVP” wzbudziła oburzenie wśród widzów. Jak się okazało, w najbliższym tygodniu program znika z anteny, a kolejny odcinek zostanie wyemitowany dopiero za dwa tygodnie – 19. października.

Widzimy się już 19. października, a za tydzień – kibicujemy! – przekazano w komunikacie.

Jak się okazało, powodem przeniesienia emisji, jest mecz Polska-Litwa, który zostanie wyemitowany w TVP1 12. października. Decyzja TVP została skrytykowana przez fanów programu. Pod postem na Facebooku natychmiast zaczęły spływać komentarze:

Szkoda, że aż 2 tygodnie trzeba czekać. Dlaczego nie ma 12-tego kolejnego odcinka?

Dlaczego dopiero za 2 tygodnie?

Słabo zrobiliście, że w przyszłym tygodniu mecz, to już odcinka nie będzie, powinien być przeniesiony na sobotę – piszą wzburzeni internauci.

12. edycja programu komentowana jest przez widzów, jako „nudna”. Internauci zarzucają produkcji, że nie dzieje się zbyt wiele i brakuje czarnych charakterów, tak jak było to w poprzednich edycjach:

Po prostu flaki z olejem.

Skończyć z tym programem, to jest farsa.

Jaka nudna ta edycja, kandydaci i kandydatki jacyś nastawieni na wakacje na wsi… – krytykują widzowie.

Pojawiają się też opinie, że program dopiero się rozkręca, a popularne dramy na pewno też się pojawią. Co więcej, na ten moment nie ma informacji od produkcji, aby jeden z najbardziej popularnych programów w Polsce miał zniknąć z anteny na dobre. Fani „Rolnika” mogą więc odetchnąć z ulgą i obserwować dalsze zmagania uczestników 12. edycji.