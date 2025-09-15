Wczoraj 14 września 2025 roku ruszył pierwszy odcinek 12 edycji programu „Rolnik szuka żony”. Program dopiero co ruszył z emisją, a w międzyczasie już doszło do wpadki, którą zaliczyła jedna z kandydatek starająca się o serce Arka. Prowadząca, czyli Marta Manowska i uczestnik nie mogli uwierzyć w to, co się stało!

Wpadka kandydatki w programie „Rolnik szuka żony”

„Rolnik szuka żony” to miłosne reality show, które od ponad 10 lat gości na antenie TVP. Długo wyczekiwany 12. sezon programu właśnie wystartował. Tym razem piątka rolników-singlów w tym jedna rolniczka szukają wymarzonej miłości na oczach całej Polski, z którą uda im się stworzyć wspólną przyszłość.

Największa ilość listów, która zapewniła udział w programie trafiła do: Kurpianki z pasją – Barbary, młodego i konkretnego Arkadiusza, pracowitego i z poczuciem humoru Krzysztofa, rolnika z duszą romantyka – Rolanda oraz Wielkopolanina z sercem na dłoni – Gabriela.

W niedzielnym, premierowym odcinku nowego sezonu mogliśmy zobaczyć, jak uczestnicy otwierają listy od potencjalnych kandydatów i kandydatek. To, z czym jednak spotkał się 24-letni Arek przeszło najśmielsze oczekiwania. Rolnik, otwierając listy, nie krył podekscytowania. Jeden z nich okazał się jednak prawdziwą kraksą, ponieważ tekst został napisany przez sztuczną inteligencję. Wszystko zdradziły pierwsze zdania, których uczestniczka nie usunęła z listu, a brzmiały jak komunikat prosto z IA.

W związku z zaistniałym incydentem Arek postanowił skontaktować się z kandydatką, aby wyjaśnić sytuację. Rolnik wprost zapytał kobiety, czy ktoś pomagał jej w pisaniu listu, na co ta odpowiedziała:

Była mała pomoc. Przyznam się. Tak. Pracuję teraz na dwa etaty i była mała pomoc. Wiem, że tam wkradł się błąd, ale wszystko, co opisane w liście to jest prawda – usłyszał w odpowiedzi.

Arek mimo szczerości postanowił odrzucić list dziewczyny, a samą wpadkę można zaliczyć jaką jedną z największych w produkcji programu.