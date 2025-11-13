Wielki powrót po głośnym rozstaniu. Polskie gwiazdy zaskoczyły wszystkich swoją decyzją
Byli niezwykle zgraną parą, aż pewnego dnia postanowili się rozstać. Ich historia doprowadza do łez.
Historia związku Tomasza i Kamila Kuboth-Schuchardt
Tomasz Schuchardt to polski aktor znany z ról filmowych, telewizyjnych i teatralnych. Zdobył sławę rolą Wojciecha „Fokusa” Alszera w filmie „Jesteś Bogiem”, jednym z największych polskich hitów kinowych 2012 roku. 2 maja 2015 roku poślubił aktorkę Kamilę Kuboth, a w styczniu 2017 roku para powitała na świecie córkę.
Tomasz i Kamila Kuboth-Schuchardt poznali się na studiach aktorskich i szybko stali się nierozłączni. Jednak ich związek z czasem napotkał trudności, które niemal go zakończyły. Kiedy się poznali, Tomasz był na trzecim roku studiów, a Kamila dopiero zaczynała.
Pamiętam, jak szłam z kolegą z roku po krakowskim rynku, byliśmy przebrani w kolorowe fuksówkowe szaty. Natknęliśmy się na Tomka. Zachowawczo spuściłam wzrok (…) a on podszedł, lekko podniósł rondo mojego kapelusza i rzekł: „Fuksica ma piękne oczy. Niech fuksica ich nie chowa!”. Ależ miałam wtedy miękkie kolana, a serce łomotało mi jak szalone! – wspominała.
Zostali parą po dwóch miesiącach znajomości.
Tomek spodobał mi się od początku. Poznałam go jako szefa „fuksówki” w PWST, na której odgrywał rolę greckiego boga Zeusa.
Tomasz i Kamila Kuboth-Schuchardt podjęli decyzję o rozstaniu
Z czasem Tomasz rozpoczął pracę w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, a Kamila została w Krakowie. Po ukończeniu studiów para wspólnie przeprowadziła się do Warszawy.
Po ośmiu latach związku ich drogi stanęły jednak na rozdrożu. Przełomowa rozmowa skłoniła ich do podjęcia trudnej decyzji – rozstania się, za obopólną zgodą i w sposób pragmatyczny.
Nie chodziło o odarcie naszej miłości z romantyzmu, tylko o dojrzałe podejście do sprawy. Oboje pochodzimy z tradycyjnych rodzin, mamy po trójce rodzeństwa. Jesteśmy ‘stałozwiązkowi’. Nie chcieliśmy podejmować pochopnych decyzji. Kiedy minął może tydzień, okazało się, że musimy razem być – mówiła.
Tomasz Schuchardt zrezygnował z aktorstwa, by zająć się córką
Jednak wystarczył zaledwie tydzień rozłąki, by zrozumieć wszystko – Tomasz i Kamila Kuboth-Schuchardt zwyczajnie nie mogli bez siebie żyć. Jakiś czas później para zdecydowała się wziąć ze sobą ślub, by dwa lata później przywitać na świecie potomka – ukochaną córeczkę.
Mała jest spokojna, bo my między sobą jesteśmy spokojni. Przez pierwsze pół roku jej życia zrezygnowałem z pracy. Chciałem być tylko z nią – opowiadał szczęśliwy ojciec w rozmowie z magazynem „Gala”.
Dziś są jedną z najbardziej znanych polskich par, a ich historia nieustannie wzrusza. Teraz para znów jest na ustach całej Polski – Tomasz wystąpił w głośnym filmie Wojciecha Smarzowskiego „Dom Dobry” i oboje pojawili się na jego premierze.
