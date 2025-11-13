Byli niezwykle zgraną parą, aż pewnego dnia postanowili się rozstać. Ich historia doprowadza do łez.

Historia związku Tomasza i Kamila Kuboth-Schuchardt

Tomasz Schuchardt to polski aktor znany z ról filmowych, telewizyjnych i teatralnych. Zdobył sławę rolą Wojciecha „Fokusa” Alszera w filmie „Jesteś Bogiem”, jednym z największych polskich hitów kinowych 2012 roku. 2 maja 2015 roku poślubił aktorkę Kamilę Kuboth, a w styczniu 2017 roku para powitała na świecie córkę.

Tomasz i Kamila Kuboth-Schuchardt poznali się na studiach aktorskich i szybko stali się nierozłączni. Jednak ich związek z czasem napotkał trudności, które niemal go zakończyły. Kiedy się poznali, Tomasz był na trzecim roku studiów, a Kamila dopiero zaczynała.

Pamiętam, jak szłam z kolegą z roku po krakowskim rynku, byliśmy przebrani w kolorowe fuksówkowe szaty. Natknęliśmy się na Tomka. Zachowawczo spuściłam wzrok (…) a on podszedł, lekko podniósł rondo mojego kapelusza i rzekł: „Fuksica ma piękne oczy. Niech fuksica ich nie chowa!”. Ależ miałam wtedy miękkie kolana, a serce łomotało mi jak szalone! – wspominała.

Zostali parą po dwóch miesiącach znajomości.

Tomek spodobał mi się od początku. Poznałam go jako szefa „fuksówki” w PWST, na której odgrywał rolę greckiego boga Zeusa.

