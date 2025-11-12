Fani płakali podczas jego występu w Dniu Niepodległości. Tysiące Polaków komentuje nagranie
Koncert na Placu Zamkowym w Lublinie został wyemitowany na TVP 1, zachwycając spektakularnymi nazwiskami, jednak jeden występ wywołał największe emocje – tego nikt się nie spodziewał.
Tak TVP świętowało Dzień Niepodległości
11 listopada na antenie TVP został wyemitowany koncert „Polska na TAK!”, w trakcie którego znani polscy artyści wykonali pieśni patriotyczne, jak „My, Pierwsza Brygada” jak i kultowe polskie przeboje jak „Mój jest ten kawałek podłogi”. Wśród gwiazd wieczoru znaleźli się tacy artyści jak Mery Spolsky, Sarsa, Wiktor Dyduła, Alicja Szemplińska, Eldo, O.S.T.R., Kayah i Piotr Kupicha.
Koncert jest muzyczną opowieścią o Polsce od 1918 roku do współczesności i 2025 roku. Usłyszymy utwory, które w swoich czasach były głosem pokolenia – w zupełnie nowych, symfoniczno-elektronicznych aranżacjach. „To będzie pozytywne, energetyczne święto wolności” – zapowiadał reżyser Maciek Sobociński
Koncert na TVP 1 okazał się wielkim sukcesem
Program poprowadzili Łukasz Nowicki i Davina Reeves. Na samym początku prezenter popełnił wpadkę językową – zamiast przemówić do zgromadzonej widowni, zwrócił się do… Daviny!
Kochanie… kochani! Kochanie, o! Trochę skracam dystans, zobaczcie – powiedział rozbawiony pomyłką Nowicki.
Wydarzenie odbywające się na Placu Zamkowym w Lublinie miało wyjątkowy, patriotyczny charakter.
Cieszmy się sobą, cieszmy się właśnie taką Polską — dzisiaj ponad podziałami. Jestem bardzo szczęśliwy, że jesteśmy tutaj z wami. Cieszę się z takiej Polski – mówił Nowicki.
Występy artystów zachwycały, a internet zalały zachwyty nad dokonaniami artystów, jednak jeden z występów wywołał największe emocje – tego widoku nie sposób pozbyć się z pamięci.
Widzowi płakali podczas występu Maćka Musiałowskiego
Maciej Musiałowski również pojawił się na tym szczególnym dla Polaków wydarzeniu i zaśpiewał znaną niemalże każdemu pieśń „O mój rozmarynie”.
Niesamowity występ Maćka Musiałowskiego! 😍 „O mój rozmarynie” prosto z Lublina! – czytamy na oficjalnym profilu stacji na Instagramie.
Trzeba przyznać, że jego występ był fenomenalny – to nie pierwszy raz, gdy młody aktor i wokalista zachwyca swoim głosem. Wielu widzów uroniło łzy, a komentarze pod wspomnianym wyżej postem natychmiast zalały słowa pełne zachwytów.
- Piękny występ aż ciary były.
- Wspaniałe to było!
- Co za magnetyczny wykon, genialne.
- Wzruszające wykonanie, uściski.
- Łzy płynęły mi z oczu.
- Hmmm jak ja uwielbiam TEN Głos, brzmi ciekawie w tym wykonaniu…
