Fani płakali podczas jego występu w Dniu Niepodległości. Tysiące Polaków komentuje nagranie

Koncert na Placu Zamkowym w Lublinie został wyemitowany na TVP 1, zachwycając spektakularnymi nazwiskami, jednak jeden występ wywołał największe emocje – tego nikt się nie spodziewał.

Tak TVP świętowało Dzień Niepodległości

11 listopada na antenie TVP został wyemitowany koncert „Polska na TAK!”, w trakcie którego znani polscy artyści wykonali pieśni patriotyczne, jak „My, Pierwsza Brygada” jak i kultowe polskie przeboje jak „Mój jest ten kawałek podłogi”. Wśród gwiazd wieczoru znaleźli się tacy artyści jak Mery Spolsky, Sarsa, Wiktor Dyduła, Alicja Szemplińska, Eldo, O.S.T.R., Kayah i Piotr Kupicha.

Koncert jest muzyczną opowieścią o Polsce od 1918 roku do współczesności i 2025 roku. Usłyszymy utwory, które w swoich czasach były głosem pokolenia – w zupełnie nowych, symfoniczno-elektronicznych aranżacjach. „To będzie pozytywne, energetyczne święto wolności” – zapowiadał reżyser Maciek Sobociński

Koncert na TVP 1 okazał się wielkim sukcesem

Program poprowadzili Łukasz Nowicki i Davina Reeves. Na samym początku prezenter popełnił wpadkę językową – zamiast przemówić do zgromadzonej widowni, zwrócił się do… Daviny!

Kochanie… kochani! Kochanie, o! Trochę skracam dystans, zobaczcie – powiedział rozbawiony pomyłką Nowicki.

Wydarzenie odbywające się na Placu Zamkowym w Lublinie miało wyjątkowy, patriotyczny charakter.

Cieszmy się sobą, cieszmy się właśnie taką Polską — dzisiaj ponad podziałami. Jestem bardzo szczęśliwy, że jesteśmy tutaj z wami. Cieszę się z takiej Polski – mówił Nowicki.

Występy artystów zachwycały, a internet zalały zachwyty nad dokonaniami artystów, jednak jeden z występów wywołał największe emocje – tego widoku nie sposób pozbyć się z pamięci.

Widzowi płakali podczas występu Maćka Musiałowskiego

Maciej Musiałowski również pojawił się na tym szczególnym dla Polaków wydarzeniu i zaśpiewał znaną niemalże każdemu pieśń „O mój rozmarynie”.

Niesamowity występ Maćka Musiałowskiego! 😍 „O mój rozmarynie” prosto z Lublina! – czytamy na oficjalnym profilu stacji na Instagramie.

Trzeba przyznać, że jego występ był fenomenalny – to nie pierwszy raz, gdy młody aktor i wokalista zachwyca swoim głosem. Wielu widzów uroniło łzy, a komentarze pod wspomnianym wyżej postem natychmiast zalały słowa pełne zachwytów.

  • Piękny występ aż ciary były.
  • Wspaniałe to było!
  • Co za magnetyczny wykon, genialne.
  • Wzruszające wykonanie, uściski.
  • Łzy płynęły mi z oczu.
  • Hmmm jak ja uwielbiam TEN Głos, brzmi ciekawie w tym wykonaniu…

