Koncert na Placu Zamkowym w Lublinie został wyemitowany na TVP 1, zachwycając spektakularnymi nazwiskami, jednak jeden występ wywołał największe emocje – tego nikt się nie spodziewał.

Tak TVP świętowało Dzień Niepodległości

11 listopada na antenie TVP został wyemitowany koncert „Polska na TAK!”, w trakcie którego znani polscy artyści wykonali pieśni patriotyczne, jak „My, Pierwsza Brygada” jak i kultowe polskie przeboje jak „Mój jest ten kawałek podłogi”. Wśród gwiazd wieczoru znaleźli się tacy artyści jak Mery Spolsky, Sarsa, Wiktor Dyduła, Alicja Szemplińska, Eldo, O.S.T.R., Kayah i Piotr Kupicha.

Koncert jest muzyczną opowieścią o Polsce od 1918 roku do współczesności i 2025 roku. Usłyszymy utwory, które w swoich czasach były głosem pokolenia – w zupełnie nowych, symfoniczno-elektronicznych aranżacjach. „To będzie pozytywne, energetyczne święto wolności” – zapowiadał reżyser Maciek Sobociński

