11 listopada Polacy obchodzili Narodowe Święto Niepodległości, które jest jednym z najważniejszych świąt państwowych w Polsce. Po uroczystościach w sieci odpaliły się dwie znane aktorki, które w mocnych słowach uderzyły w prezydenta Karola Nawrockiego.

Aleksandra Popławska oburzona odznaczeniami nadanymi przez Karola Nawrockiego

11 listopada to dzień, w którym Polacy celebrują Narodowe Święto Niepodległości, upamiętniając odzyskanie wolności po 123 latach zaborów. To dzień radości, ale i refleksji, a cały kraj świętuje poprzez odbywające się uroczystości, marsze i koncerty, wspominając o poświęceniu tych, którzy walczyli o wolną ojczyznę.

Wczoraj Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka już od samego zaczęli obchody. Z tej okazji para prezydencka udała się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego i Wojciecha Korfantego, a później wzięli udział w mszy świętej w intencji ojczyzny.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Karol Nawrocki, podczas uroczystości zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim wręczył także odznaczenia państwowe tym, którzy zasłużyli w służbie państwu i społeczeństwu. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał dziennikarz Przemysław Babiarz i aktor Adam Woronowicz. Orderem Orła Białego uhonorowano natomiast pisarza Waldemara Łysiaka.

Aktorka Aleksandra Popławska zabrała głos na social mediach w tej sprawie i oburzona tym, że prezydent uhonorował tylko mężczyzn pisała:

Dziś pan Nawrocki wręczał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski wielu zasłużonym Polakom m.in. pisarzowi Waldemarowi Łysiakowi czy aktorowi Adamowi Woronowiczowi. A ja się zastanawiam, czy nie mamy w Polsce ani jednej zasłużonej Polki?

Joanna Szczepkowska krytykuje Karola Nawrockiego

Po uroczystościach z 11 listopada w sieci odpaliła się również aktorka Joanna Szczepkowska, znana m.in. z kontrowersyjnych wpisów dotyczących polityki. Tym razem artystka w facebookowym poście skrytykowała Marsz Niepodległościowy, ponieważ nie spodobało jej się to, co działo się wówczas na ulicach Warszawy.

To miał być wpis radosny, na jaki zasługuje święto naszej ojczyzny. Trudno mi jednak to pisać, kiedy za oknem, niedaleko swojego mieszkania, słyszę pijane krzyki niedobitków z marszu. Wrzeszczą i klną. Wystarczy wyjrzeć przez okno, żeby zobaczyć, jak sikając na trawniki, podpierają się polską flagą. Dlaczego zresztą mają nie wrzeszczeć, jeżeli wrzeszczy „ich prezydent ?”- zaczęła aktorka.

Szczepkowska uderza w Nawrockiego

Szczepkowska w swoim mocnym wpisie zwróciła się nawet bezpośrednio do prezydenta RP, zarzucając mu pogańskie zachowanie.