Księżna Kate i książę William co roku składają najlepsze życzenia świąteczne i pokazują specjalnie przygotowane na tę okazję rodzinne zdjęcie. W tym roku doczekaliśmy się również takiej kartki od księżnej Meghan i księcia Harry’ego. Ich rodzina w maju powiększyła się – są rodzicami syna Archiego.

Księżna Meghan z mężem i małym Archiem spędzają świąteczną przerwę w Kanadzie

W tym roku Meghan i Harry nie spędzają świąt z rodziną królewską, a mamą księżnej, Dorią Ragland. Prawdopodobnie przebywają w Kanadzie. Nie zapomnieli jednak o swoich fanach i na profilu The Queen’s Commonwealth Trust pokazało się ich rodzinne zdjęcie w czarno-białym kolorze.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl

— The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019