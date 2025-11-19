Kto wygrał „Top Model”? Michał Kot, Mateusz Król, Eva Pietruk czy Emilia Weltrowska? Wyniki wielkiego finału.

„Top Model” hitem TVN

„Top Model” to polska wersja popularnego międzynarodowego reality show, które zadebiutowało na antenie w 2010 roku. Program szybko stał się jednym z najbardziej wpływowych w polskiej telewizji, oferując aspirującym modelom i modelkom szansę na rozpoczęcie kariery w świecie mody.

Uczestnicy poddawani są intensywnym wyzwaniom, w tym profesjonalnym sesjom zdjęciowym, pokazom mody i zadaniom aktorskim, a ich postępy ocenia jury złożone z ikon branży. Program nie tylko promuje różnorodność i piękno, ale także edukuje widzów na temat pracy w wymagającym świecie high fashion, jednocześnie stanowiąc trampolinę do międzynarodowego sukcesu dla wielu swoich finalistów.

Kto dostał się do finału „Top Model”?

Po półtora miesiąca intensywnej rywalizacji „Top Model” dotarł do swojego kulminacyjnego momentu. Dziś wieczorem emocje sięgnęły zenitu podczas finału 14. edycji, zamykając kolejny sezon poszukiwań talentów w branży mody. Czworo aspirujących modeli — Michał Kot, Mateusz Król, Eva Pietruk i Emilia Weltrowska — stanęło przed ostatecznym wyzwaniem. Na zwycięzcę czeka spektakularny pakiet nagród: 200 tysięcy złotych, prestiżowy kontrakt z agencją modelingową oraz wymarzona okładka magazynu „Glamour”.

Finaliści 14. edycji przeszli przez wyjątkowo wymagającą drogę, zyskując uznanie jury i sympatię widzów. Michał Kot był konsekwentnie chwalony za naturalny talent i predyspozycje do kariery w high fashion, osiągając jedne z najlepszych wyników w sesjach od początku programu. Emilia Weltrowska zachwycała charakterystyczną urodą i profesjonalizmem, a jej ewolucja polegała na przełamaniu początkowej bariery i dodaniu większej ekspresji do swojego pozowania.

Mateusz Król wzruszył widzów swoją autentycznością i niełatwą historią życiową. Mimo braku doświadczenia w modelingu, szybko nadrabiał braki dzięki charyzmie i woli walki. Eva Pietruk, jedna z najstarszych uczestniczek, wykazała się ogromną determinacją i wytrwałością, mimo że jej obecność w finale wzbudzała kontrowersje z uwagi na nierówne wyniki w zadaniach w porównaniu do reszty.

Kto wygrał 14. edycję „Top Model”?

Jako pierwsza z finałowej czwórki odpadła Eva Pietruk. Kobieta stwierdziła, że byłą gotowa na taki werdykt.