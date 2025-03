Rafał Brzozowski i Edyta Górniak wielokrotnie dawali znać swoim fanom, że bardzo się lubią. Co ciekawe, w kuluarach plotkowano nawet o domniemanym romansie między wokalistami. Sami zainteresowani nigdy jednak nie potwierdzili tych spekulacji, ale wielokrotnie opowiadali o przyjaźni, która ich łączy. W niedawnym podkaście z Żurnalistą Rafał Brzozowski znowu odniósł się do plotek na temat związku z Edytą Górniak. Powiedział w końcu, jaka jest prawda.

Wokalista wziął udział w podkaście Żurnalisty, gdzie szczerze opowiedział o życiu zawodowym po odejściu z TVP. Wspomniał także o przyjaźniach w show-biznesie i relacja w mediach. Nagle padło pytanie o Edytę Górniak. Takiej odpowiedzi chyba nikt się nie spodziewał. Wokalista wprost wyznał, że zaplanowali zabawne żarty związane z ich domniemaną relacją miłosną:

My z Edytką naprawdę sobie z tego wszystkiego żartujemy i się śmiejemy. Nawet jakiś czas temu tak szczerze, to my się umówiliśmy, że ona coś tam powie, ja coś tam powiem. Powiedziałem: „dobra!”. Tam się spotkaliśmy w studiu, ćwiczyliśmy piosenkę i ona powiedziała do mnie: „Wiesz Rafałku, ja ta powiedziałam, że się lubimy. Nie ma problemu? Chyba się nie obrazisz?”. Powiedziałem, że nie — podsumował Rafał Brzozowski.