Tak się urządził Rafał Brzozowski! Pokazuje wnętrza luksusowego pensjonatu (FOTO)

„Brzozowy Dwór” – nowy plan na siebie Rafała Brzozowskiego

Piosenkarz przez lata był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVP. Widzowie znali go z takich programów jak Koło Fortuny, Jaka to melodia? czy The Voice Senior. Jednak w 2024 roku jego przygoda z telewizją publiczną dobiegła końca. Choć pożegnanie było głośne, artysta nie zamierzał długo pozostawać bez zajęcia. Teraz, zamiast na scenie czy w studiu telewizyjnym, można go spotkać… w jego własnym pensjonacie!

Piosenkarz postawił na branżę hotelarską i postanowił stworzyć miejsce, które łączy w sobie historię, elegancję i nowoczesność. Jego pensjonat, Brzozowy Dwór, mieści się w odrestaurowanym zabytkowym budynku w sercu Zamościa. To kameralne miejsce, które oferuje gościom cztery stylowe pokoje z aneksami kuchennymi i łazienkami.