Fani serialu Rodzinka.pl już zacierają ręce i z niecierpliwością wyczekują wielkiej kontynuacji. W poprzednich sezonach kultowego programu Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski tworzyli nie tylko serialowy związek, ale później w realnym życiu stali się jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Teraz ponownie przyjdzie im spotkać się podczas nagrań, a Gąsiewska w rozmowie z „Pudelkiem” powiedziała, jak zapatruje się na współpracę ze swoim ex.

Wiktoria Gąsiewska planuje operacje plastyczne? „Panicznie bałam się starości, to mało estetyczne” (WIDEO)

Wiktoria Gąsiewska przez wiele lat pracowała na planie Rodzinki.pl z Adamem Zdrójkowskim, który wówczas był jej chłopakiem. Ich związek jednak nie przetrwał próby czasu i para rozstała się w 2021 po czterech latach. Dziś Wiktoria spotyka się z aktorem Jasperem Sołtysiewiczem.

Tylko u nas! Wiktoria Gąsiewska zdradza, jak została MISS. „Chciałam poczuć ten blichtr” (WIDEO)

Jak się okazuje, wraz z powrotem serialu Rodzinka.pl aktorce ponownie przyjdzie zmierzyć się na planie ze swoim ex. Choć od rozstania zdarzyło im się spotkać nie raz na innych planach zdjęciowych, teraz ten kontakt będzie zdecydowanie częstszy. Aktorka zapytana o to jak widzi tę współpracę, jednomyślnie odpowiedziała:

Wiktoria Gąsiewska o powrocie na plan „Rodzinki.pl”! „Zaawansowana CIĄŻA, czarny charakter…” (WIDEO)

Choć jeszcze szczegóły dotyczące produkcji nie są znane, Gąsiewska zdradziła, że tym razem będzie zestawiona z innym mężczyzną.

Mam rozpisanych kilka dni zdjęciowych. Jedyne, co mogę zdradzić – i chciałabym to zdradzić – to że wątek będzie bardzo ciekawy, a ja zostanę zestawiona z osobą równie interesującą. Jestem zniecierpliwiona, by już postawić kroki na planie, więc myślę, że jesteśmy bardzo blisko poznania szczegółów: kiedy, co dokładnie i o której będzie można oglądać – dodała Gąsiewska.