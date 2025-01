Will Smith i Jada Pinkett Smith od lat wzbudzają ogromne emocje swoim nietypowym podejściem do małżeństwa.Oficjalnie są razem od 1997 roku, ale aktorka w 2023 roku przyznała, że od lat mieszkają osobno! Mimo to nie mają zamiaru się rozwodzić i twierdzą, że ich związek wciąż trwa. Co tu się dzieje?

,,Oboje żyją własnym życiem, ale nie zerwali więzi”

Według informatora magazynu People, para „żyje własnym życiem, ale nie zerwała całkowicie więzi”. Inny informator dodaje, że choć mieszkają osobno od lat, „wciąż są razem”. Brzmi jak totalny chaos? Dla nich to najwyraźniej normalność!

Mimo że oficjalnie nie mieszkają razem, nadal pojawiają się wspólnie publicznie. W listopadzie 2024 roku zostali przyłapani na romantycznej kolacji w Calabasas, co było ich pierwszym wspólnym wyjściem od maja tego samego roku!

Aktorka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, iż mimo separacji nie planują rozwodu i są „związani na całe życie”. Will również wyraził wdzięczność za ich relację, nazywając Jadę swoją „partnerką na dobre i na złe”. Czy to jeszcze miłość, czy tylko wygodny układ?

Will i Jada wielokrotnie podkreślali, że ich związek opiera się na nietypowych zasadach. W 2020 roku Jada przyznała się do romansu z Augustem Alsiną, młodszym o 21 lat muzykiem! Will w jednym z wywiadów zasugerował, że on również nie był w tym czasie święty. W 2020 roku żartobliwie określili swoje małżeństwo jako „złe małżeństwo na całe życie”, nawiązując do wyzwań, z jakimi się mierzyli. Oboje przyznali się do pozamałżeńskich relacji, podkreślając jednocześnie, że są dla siebie „partnerami na całe życie”.

Czy życie w separacji, ale bez rozwodu, to nowy sposób na udane małżeństwo? Will i Jada od lat pokazują, że związek nie musi wyglądać tak, jak przyzwyczaiła nas tradycja. Czy to nowoczesne podejście do relacji, czy raczej skomplikowany układ bez przyszłości? Co sądzicie o takim modelu małżeństwa?

