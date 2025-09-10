Wstrząsające wyniki ekspertyzy ws. Ryszarda Rynkowskiego! Teraz nie uniknie konsekwencji

Dnia 14 czerwca 2025 roku w Opolu, gdy miało dojść do koncertu Jacka Cygana, w tym samym czasie życie Ryszarda Rynkowskiego przybrało niespodziewany obrót.

Artysta uczestniczył w kolizji drogowej w okolicach Brodnicy, w woj. kujawsko-pomorskim. W wyniku zaistniałego incydentu jego plany zawodowe, w tym występ na koncercie, zostały zakłócone. Na samym początku artysta tłumaczył zdarzenie silnym światłem słonecznym, które miało ograniczyć widoczność na drodze. Jednak po interwencji policji sprawa nabrała innego znaczenia.

Po przyjeździe funkcjonariuszy na miejsce zdarzenia okazało się, że muzyk uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci udali się do jego domu, gdzie doszło do zatrzymania, a następnie przewiezienia na komisariat. Przeprowadzone badania wykazały, że w wydychanym powietrzu artysta miał 1,6 promila alkoholu.

Po kilku miesiącach śledztwa i przeprowadzeniu dodatkowych badań retrospektywnych, zleconych przez Prokuraturę Rejonową w Brodnicy, wyniki były jeszcze bardziej szokujące. Ekspertyza wykazała, że w momencie wypadku Ryszard Rynkowski miał w organizmie 1,84 promila alkoholu.

Jest to o tyle szokujące, że początkowo obrona muzyka, utrzymywała, że w momencie wypadku był trzeźwy. Nie przyznawał się do winy prowadzenia pod wpływem, gdyż prowadzona była narracja jakoby Rynkowski miał spożywać alkohol dopiero w domu- po ucieczce z miejsca zdarzenia.

Jak wynika z jej wniosków końcowych, stężenie alkoholu etylowego w organizmie podejrzanego wynosiło 1,84 promila, co świadczy, że znajdował się w stanie nietrzeźwości – potwierdziła portalowi prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Ryszard Rynkowski początkowo przyznał się do winy, ale odmówił składania dalszych wyjaśnień. W oficjalnym oświadczeniu artysta przeprosił swoich fanów za swoje zachowanie:

Drodzy Fani, chciałem wszystkich Was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 r. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z Was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski – napisał artysta.

Prokuratura zapowiedziała zakończenie śledztwa do końca września 2025 roku. Po tym czasie sąd zdecyduje o dalszych krokach wobec muzyka. Wokalista usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, a za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów.