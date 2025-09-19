Po śmierci pierwszej żony poślubił swoją FANKĘ. Tak wyglądała miłość z Edytą Rynkowską

Życie miłosne Ryszarda Rynkowskiego

Ryszard Rynkowski to jeden z najpopularniejszych piosenkarzy i kompozytorów na polskim rynku muzycznym. Choć jego utwory powstały wiele lat temu, to do dziś są uwielbiane przez Polaków, a wśród tych najbardziej znanych tytułów znajdują się: „Wypijmy za błędy”, „Dziewczyny lubią brąz” czy „Szczęśliwej drogi już czas”.

W latach 80. i 90. był członkiem grupy VOX , co przyniosło mu dużą sławę. Niestety artysta jakiś czas później został wyrzucony z zespołu, a wszystko przez skandaliczne zachowania ze swoim udziałem. Awantury, problemy z alkoholem, aż w końcu pobicie policjanta i wylądowanie na izbie wytrzeźwień przesądziło o jego losach w zespole.