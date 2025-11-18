„Wszędzie krew”. Tak Steczkowska zapłaciła za show w „TzG”. Zdjęcia nie kłamią
Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino zatańczyli w finałowym odcinku „Tańca z Gwiazdami” ogniste tango. Mało jednak kto wiedział, że za kulisami działy się dramatyczne sceny. Okazuje się, że piosenkarka zapłaciła naprawdę wysoką cenę za show, które dała na parkiecie. Wokalistka wrzuciła do sieci zdjęcia z opatrunkami. Tak wyglądały jej stopy po tańcu. Co za przykry widok!
Justyna Steczkowska pokazała drastyczne zdjęcia
Justyna Steczkowska jest prawdziwą profesjonalistką, która nie boi się wyzwań. Wokalistka wróciła do „Tańca z Gwiazdami” po latach przerwy. Wzięła udział w show Polsatu 18 lat temu, kiedy to ze Stefano Terrazzino zajęła 2. miejsce. Teraz powróciła, by jako gwiazda zatańczyć na parkiecie. Niestety, ale piosenkarka miała przed wyjście na scenę wiele bolesnych treningów…
Tak wyglądają moje stopy po treningu. Dramat. Paznokcie zdarte, wszystko mnie boli. Wszędzie krew i tu jeszcze też — podsumowała Justyna Steczkowska na InstaStories.
Fani zachwyceni zmysłowym tangiem Justyny Steczkowskiej. Tak chwalili 53-latkę
Justyna Steczkowska pod nagraniem z występu w „Tańcu z Gwiazdami” doczekała się wielu pozytywnych komentarzy. Wiele osób zachwalało jej zmysłowe tango. Pisali, że piosenkarka ma fenomenalną sylwetkę w dojrzałym wieku. Podziwiali również jej wyczucie rytmu:
- O matko, jakie to jest dobre!!! Wow co za występ, który ogląda się z zapartym tchem. Brawo,
- Jak to możliwe, że 18 lat temu nie wygrała Kryształowej Kuli?
- Ciężko było oderwać wzrok. Co za ogień!
- Jesteś boginią. Jak tak można wyglądać? Sztos totalny — pisali internauci.
Justyna Steczkowska od lat jest wierna tej diecie. To dlatego wygląda jak bogini
Justyna Steczkowska na co dzień jest wierna diecie keto, ale jak sama podkreśla — kocha od czasu do czasu zajadać się pysznym, domowym chlebem. Uwielbia też słodycze, które je mimo faktu, że nie są zdrowe. Oprócz tego pamięta o regularnych treningach dwa razy w tygodniu oraz dbaniu o swój umysł poprzez medytacje:
Uwielbiam jeść, ale staram się nie przesadzać z cukrem, bo jest on oczywiście bardzo ciężki, niezdrowy i niepotrzebny nam zbytnio. Staram się też jeść mniej węglowodanów — podkreśliła w rozmowie z Jastrząb Post.