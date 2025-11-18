Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino zatańczyli w finałowym odcinku „Tańca z Gwiazdami” ogniste tango. Mało jednak kto wiedział, że za kulisami działy się dramatyczne sceny. Okazuje się, że piosenkarka zapłaciła naprawdę wysoką cenę za show, które dała na parkiecie. Wokalistka wrzuciła do sieci zdjęcia z opatrunkami. Tak wyglądały jej stopy po tańcu. Co za przykry widok!

ZOBACZ TEŻ: Willa Joanny Krupy w Kalifornii. Posiadłość gwiazdy zaskakuje stylem

Justyna Steczkowska pokazała drastyczne zdjęcia

Justyna Steczkowska jest prawdziwą profesjonalistką, która nie boi się wyzwań. Wokalistka wróciła do „Tańca z Gwiazdami” po latach przerwy. Wzięła udział w show Polsatu 18 lat temu, kiedy to ze Stefano Terrazzino zajęła 2. miejsce. Teraz powróciła, by jako gwiazda zatańczyć na parkiecie. Niestety, ale piosenkarka miała przed wyjście na scenę wiele bolesnych treningów…

Tak wyglądają moje stopy po treningu. Dramat. Paznokcie zdarte, wszystko mnie boli. Wszędzie krew i tu jeszcze też — podsumowała Justyna Steczkowska na InstaStories.

ZOBACZ TEŻ: To koniec! Po finale „TzG” oficjalne wieści ws. Kaczorowskiej