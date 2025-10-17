Dominika Serowska, nowa ukochana Marcina Hakiela, w ostrym wywiadzie porównała jego obecne zachowanie z tym z czasów związku z Katarzyną Cichopek. Jej słowa o byciu „pod linijkę” wywołały burzę w sieci. Co dokładnie powiedziała i jak to odebrać?

Minęły już prawie trzy lata od głośnego rozstania Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, ale wciąż pojawiają się nowe wątki tej historii. Tym razem głos zabrała Dominika Serowska, obecna partnerka tancerza, która w rozmowie dla podcastu „Call me mommy” pozwoliła sobie na odważne porównania.

Serowska nie owijała w bawełnę, mówiąc o różnicach między Hakielem z przeszłości a tym, którego zna dziś.

Marcin jest teraz bardziej wyluzowany niż był, bardziej sobie pozwala na to żeby być sobą niż żeby być takim, wiesz, pod linijkę – stwierdziła w wywiadzie.

Te słowa natychmiast zostały odebrane jako krytyka poprzedniego związku tancerza. Choć 33-letnia Serowska starała się łagodzić swoje stwierdzenia, dodając: „to nie jest taka postać, ze spotkasz go prywatnie i powiesz zupełnie inny człowiek”, to jednak wyraźnie zasugerowała, że Hakiel w obecnym związku czuje się bardziej swobodnie.

Dominika Serowska nie tylko zdobyła serce Hakiela, ale również przebojem wkroczyła do świata polskiego show-biznesu. Po wspólnym występie z ukochanym w programie „Orzeł czy Reszka”, teraz zobaczymy ją solo w reality show „Królowa przetrwania”. Jej media społecznościowe zyskują coraz więcej obserwatorów, a ona sama coraz śmielej porusza się po czerwonych dywanach.

W prasie plotkarskiej od miesięcy pojawiają się doniesienia o napiętych relacjach między Serowską a byłą żoną Hakiela. Wypowiedź z podcastu z pewnością nie poprawi tej sytuacji, zwłaszcza że Katarzyna Cichopek od rozstania również znalazła nowe szczęście u boku dziennikarza Macieja Kurzajewskiego.

Dominika Serowska, fot. YouTube.

