Finał 14. edycji „Top Model” był pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji, co widzowie doskonale lubią oglądać. Program wygrał wczoraj Michał Kot który ma 37 lat, pochodzi ze Szczecina, a przy okazji zgarnął tytuł najlepszego modela w programie. Dodatkiem do tego jest 200 tysięcy złotych.

Gdy tylko program zszedł z anteny zaczęły pojawiać się informacje, dość problematyczne dla zwycięzcy. Otóż Michał od kilkunastu lat działa w branży, a od 2023 roku jest związany kontraktem z agencją X MANAGMENT. I to właśnie to okazało się jego największym problemem.

Michał złamał warunki umowy!?

Jak ustalił portal Fakt, agencja X MANAGEMENT miało mieć poważne zastrzeżenia do działań modela. Model podobnież kilka miesięcy temu złożył wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, Jakby tego było mało zrobił to bez żadnej podstawy prawnej.

X Management i Michała Kot od stycznia 2023 r. nieprzerwanie obowiązuje umowa agencyjna zawarta na czas określony. Michał zgłosił się do nas z pytaniem o opinię na temat jego udziału w programie dwa dni przed castingami. Nie rekomendowaliśmy mu startu, ponieważ od dawna utrzymuje się z modelingu, jest modelem z doświadczeniem i szerokim dorobkiem, a udział w formacie dla osób początkujących budził w naszej ocenie wątpliwości. Michał, pomimo rekomendacji X Management, podjął decyzję o starcie w programie „Top Model”, argumentując, że chce od tej branży „czegoś nowego”. Zależało mu m.in. na rozwoju social mediów — czytamy.

Agencja zapowiedziała oficjalnie, że sprawą zajmuje się już dział prawny i że będzie dochodzić roszczeń.

Prawniczka Kota odpowiada

Portal również poprosił o komentarz samego zwycięzcę, lecz nie dostał od niego odpowiedzi. Odpowiedzi zdecydowała się udzielić jego prawniczka Justyna Lenart. Prawniczka dodaje, że klient nie zna wcześniej przesłanego oświadczenia agencji. Michał odpowie, gdy zapozna się z pismem.

Michał Kot skutecznie rozwiązał umowę 16 czerwca 2025 r. – informuje adwokat Justyna Lenart.

Jak na razie czekamy na oficjalne stanowiska zwycięzcy programu. O całej sytuacji poinformujemy w kolejnych artykułach.

19 listopada wieczorem emocje widzów TVN sięgnęły zenitu. Poznaliśmy finalistów 14. edycji „Top Model”. W walce o zwycięstwo spotkało się czterech uczestników: Michał Kot, Mateusz Król, Eva Pietruk i Emilia Weltrowska.

Tych emocji nie da się opisać słowami… 🥰 To był wieczór, który na długo zostanie w nasze pamięci 😉 Pełen wzruszeń, dumy i spełnionych marzeń – czytamy na profilu programu na Instagramie,

Model ma 37 lat i pochodzi ze Szczecina. Największą pasją w jego życiu jest taniec – przez lata pracował jako trener w szkole tanecznej.