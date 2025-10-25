W sobotę 25 października odbył się ślub roku w świecie show-biznesu. Na ślubnym kobiercu stanęli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Para od tygodni była na językach wszystkich, a fani zakochanych nie mogli doczekać się, by poznać szczegóły ceremonii.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub

Cichopek i Kurzajewski wzięli ślub w gronie najbliższych przyjaciół, rodziny, a także wielu gwiazd z show-biznesu. Nie da się ukryć, że prowadzący „halo tu Polsat” mieli niemałe wyzwanie by zachwycić gości i media ceremonią. Na wydarzenie zaproszeni byli m.in. Edward Miszczak, prowadzący „halo tu polsat”, Mateusz Gessler, Joanna Kurska, a także znajomi Cichopek z planu „M jak miłość” oraz zaprzyjaźnieni sportowcy Kurzajewskiego.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w drodze na ślub! Paparazzi przyłapali ich na trasie

Katarzyna Cichopek wyglądała obłędnie, a jej suknia całkowicie różniła się od jej pierwszej sukni ślubnej, gdy w 2008 roku brała ślub z Marcinem Hakielem. Tym razem postawiła na pełną klasy stylizację, choć nie zapomniała o tym, by podczas wielkiego dnia się przebrać! Panna młoda miała klasyczna białą kreację stylizacje od projektantki Violi Piekut.

To tu zamieszkają goście ślubu Cichopek i Kurzajewskiego! Cena przystępna, ale goście skarżą się na jedno

Pierwsze oficjalne zdjęcie ze ślubu Kurzopków pojawiło się chwile po ceremonii ślubnej. Zrobiło istną furorę w sieci, a post zalała prawdziwa fala „gratulacji”. Para młoda miała dla fanów jeszcze jedną niespodziankę. Około 21 na profilu instagramowym Kasi i Maćka pojawiło się pierwsze nagranie zatytułowane: „Fall in Love” (tł. Zakochaj się). Kadr niczym z teledysku, albo romantycznego filmu.