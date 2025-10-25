Cichopek i Kurzajewski późnym wieczorem pokazali TO nagranie! Takiego gestu nikt się nie spodziewał
W sobotę 25 października odbył się ślub roku w świecie show-biznesu. Na ślubnym kobiercu stanęli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Para od tygodni była na językach wszystkich, a fani zakochanych nie mogli doczekać się, by poznać szczegóły ceremonii.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub
Cichopek i Kurzajewski wzięli ślub w gronie najbliższych przyjaciół, rodziny, a także wielu gwiazd z show-biznesu. Nie da się ukryć, że prowadzący „halo tu Polsat” mieli niemałe wyzwanie by zachwycić gości i media ceremonią. Na wydarzenie zaproszeni byli m.in. Edward Miszczak, prowadzący „halo tu polsat”, Mateusz Gessler, Joanna Kurska, a także znajomi Cichopek z planu „M jak miłość” oraz zaprzyjaźnieni sportowcy Kurzajewskiego.
Katarzyna Cichopek wyglądała obłędnie, a jej suknia całkowicie różniła się od jej pierwszej sukni ślubnej, gdy w 2008 roku brała ślub z Marcinem Hakielem. Tym razem postawiła na pełną klasy stylizację, choć nie zapomniała o tym, by podczas wielkiego dnia się przebrać! Panna młoda miała klasyczna białą kreację stylizacje od projektantki Violi Piekut.
Pierwsze oficjalne zdjęcie ze ślubu Kurzopków pojawiło się chwile po ceremonii ślubnej. Zrobiło istną furorę w sieci, a post zalała prawdziwa fala „gratulacji”. Para młoda miała dla fanów jeszcze jedną niespodziankę. Około 21 na profilu instagramowym Kasi i Maćka pojawiło się pierwsze nagranie zatytułowane: „Fall in Love” (tł. Zakochaj się). Kadr niczym z teledysku, albo romantycznego filmu.
