Drugi sezon „The Traitors. Zdrajcy” przejdzie do historii – aż trzech zdrajców dotarło do finału, a widzowie przecierali oczy ze zdumienia. Jednym z nich był Grzegorz Raubo, który w naszym podcaście „Reality Check” ujawnił kulisy swojej gry. Okazuje się, że jego tajną bronią była… taktyka Brada Pitta z hollywoodzkich hitów!

Grzegorz z „The Traitors. Zdrajcy” ujawnia kulisy programu! „Codziennie czułem, że to koniec”

Grzegorz Raubo zdradził, że na planie „The Traitors” bardzo obawiał się, że się wyda. – „Ja bardzo dużo gadam, jestem mocno gestykulujący, i ciągle się wiercę. Wiedziałem, że to może mnie zgubić” – mówił w naszym podcaście. Co zrobił? Przyjął strategię z filmów z Bradem Pittem.

Zauważyłem, że on w każdej scenie albo coś je, albo coś pije. I ja zrobiłem to samo! Cały czas miałem szklankę w ręce – jak nie chciałem odpowiadać, to po prostu piłem wodę.

Grzegorz musiał trzymać grę w tajemnicy nawet przed najbliższymi. – „Powiedziałem tylko, że biorę udział w programie, bo wyjeżdżałem na kilka tygodni. Ale nie powiedziałem ani że byłem zdrajcą, ani że wygrałem” – ujawnia. Gdy zorganizował wspólne oglądanie pierwszego odcinka z przyjaciółmi, ich reakcja była bezcenna. – „Był szok! Ale wiem, że nikt nie ma do mnie żalu – wszyscy rozumieją, że to była część gry”.

Jak przyznaje, najtrudniejsze nie było manipulowanie w samym programie. – „Ukrywać coś przed obcymi to jedno, ale moi bliscy? Oni znają każdy mój gest, każde spojrzenie. I dlatego właśnie musiałem być jeszcze bardziej ostrożny” – tłumaczy Grzegorz. Jak się okazuje, plan „na Brada Pitta” zadziałał perfekcyjnie.

Grzegorz zyskał ogromne uznanie fanów „Zdrajców” za to, jak długo udało mu się utrzymać swoją tożsamość w tajemnicy. Dzięki przemyślanej taktyce i zimnej krwi dotarł aż do finału, nie wzbudzając podejrzeń. – „Cieszę się, że nikogo nie zawiodłem. Wszyscy wiedzą, że gra to gra” – podsumowuje.

Zobaczcie cały odcinek podcastu „Reality Check” – Grzegorz naprawdę ma talent do opowiadania, a jeszcze większy do ukrywania emocji. Brad Pitt byłby dumny.