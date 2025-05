W drugim sezonie „The Traitors. Zdrajcy” nie brakowało emocji! Pierwszy raz w historii programu do finału doszło aż trzech zdrajców. Do samego końca lojalni nie wiedzieli, kim są wszyscy zdrajcy, a byli: Grzegorz, Tomek i Gosia. Jedynie Patrycja (zdrajca) odpadła tuż przed półfinałem, kiedy zaczęła się tłumaczyć z pocałunku Natalii.

„The Traitors. Zdrajcy” to polska edycja międzynarodowego formatu telewizyjnego, który zdobył ogromną popularność na całym świecie. Program budzi ogromne napięcie oraz jest pełen intryg, co widzowie kochają!

To reality show, które wymaga więcej niż tylko fizycznych zdolności – liczy się spryt, intuicja i umiejętność grania rolą. Wszystko to sprawia, że „The Traitors. Zdrajcy” to jedna z najbardziej wciągających produkcji ostatnich lat w polskiej telewizji.